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Fox News anketi: Ülkesiyle gurur duyan ABD vatandaşlarının oranı yüzde 39'a düştü
Fox News anketi: Ülkesiyle gurur duyan ABD vatandaşlarının oranı yüzde 39'a düştü
Fox News tarafından gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında, ülkesiyle gurur duyan ABD vatandaşlarının oranının 2017'deki yüzde 51'den, bu yıl yüzde 39'a düştüğü... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T12:16+0300
2022-07-01T12:21+0300
dünya
abd
seçmen
anket
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Fox News, ABD toplumunun Joe Biden yönetiminin politikalarından memnun olup olmadığına ilişkin bir kamuoyu yoklaması gerçekleştirdi. Ankette, ülke genelinden rastgele seçilen 1002 kayıtlı seçmen yer aldı.Buna göre Haziran 2022 itibarıyla ABD vatandaşlarının yalnızca yüzde 39'u ülkelerinden gurur duyduklarını belirtti.Bu sayı 2017'de yüzde 21 olarak ölçülmüş, 2011 yılının haziran ayında ise yaklaşık yüzde 69 olarak kaydedilmişti.Cumhuriyetçilerin (yüzde 60) ve bağımsızların (yüzde 64) yarısından fazlası, Demokratların iktidara gelmesiyle ülkelerinden gurur duymadıklarını ifade etti. Cumhuriyetçilerin yüzde 46'sı, Demokratların yüzde 48'i ise aksi görüş bildirdi.Anketi Cumhuriyetçi Daron Shaw ile birlikte yürüten Demokrat anketçi Chris Anderson'a göre, Amerikan vatanseverliği artık demokratik değerlerle ilgili değil, Oval Ofis'ten kimin olduğuyla ilgili.Anderson, "Bir zamanlar Amerika ile gurur duymak vatansever olmanın bir ön koşulu olarak görülürken, bu da partizanlığın kapsamına girdi. Görünüşe göre çok sayıda insan için iftihar ve vatanseverlik artık demokratik özgürlüklerimizle değil, Beyaz Saray'daki kişiyle ilgili" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220622/anket-abdde-akaryakit-fiyatlarindaki-artistan-oturu-putini-suclayanlarin-orani-yuzde-11-1057740210.html
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abd, seçmen, anket

Fox News anketi: Ülkesiyle gurur duyan ABD vatandaşlarının oranı yüzde 39'a düştü

12:16 01.07.2022 (güncellendi: 12:21 01.07.2022)
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Fox News tarafından gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında, ülkesiyle gurur duyan ABD vatandaşlarının oranının 2017'deki yüzde 51'den, bu yıl yüzde 39'a düştüğü ortaya çıktı.
Fox News, ABD toplumunun Joe Biden yönetiminin politikalarından memnun olup olmadığına ilişkin bir kamuoyu yoklaması gerçekleştirdi. Ankette, ülke genelinden rastgele seçilen 1002 kayıtlı seçmen yer aldı.
Buna göre Haziran 2022 itibarıyla ABD vatandaşlarının yalnızca yüzde 39'u ülkelerinden gurur duyduklarını belirtti.
Bu sayı 2017'de yüzde 21 olarak ölçülmüş, 2011 yılının haziran ayında ise yaklaşık yüzde 69 olarak kaydedilmişti.
Cumhuriyetçilerin (yüzde 60) ve bağımsızların (yüzde 64) yarısından fazlası, Demokratların iktidara gelmesiyle ülkelerinden gurur duymadıklarını ifade etti. Cumhuriyetçilerin yüzde 46'sı, Demokratların yüzde 48'i ise aksi görüş bildirdi.
Anketi Cumhuriyetçi Daron Shaw ile birlikte yürüten Demokrat anketçi Chris Anderson'a göre, Amerikan vatanseverliği artık demokratik değerlerle ilgili değil, Oval Ofis'ten kimin olduğuyla ilgili.
Anderson, "Bir zamanlar Amerika ile gurur duymak vatansever olmanın bir ön koşulu olarak görülürken, bu da partizanlığın kapsamına girdi. Görünüşe göre çok sayıda insan için iftihar ve vatanseverlik artık demokratik özgürlüklerimizle değil, Beyaz Saray'daki kişiyle ilgili" diye konuştu.
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