Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilde uyumaya başladı

© İHAYüksek nem ve aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor. Bazı vatandaşlar sahile çadır kurarken bazıları da deniz havlusu ya da battaniye üzerinde uyuyor.
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© İHA
Yüksek nem ve aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor. Bazı vatandaşlar sahile çadır kurarken bazıları da deniz havlusu ya da battaniye üzerinde uyuyor.
© İHATermometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği Antalya’da sahiller yüksek nem ve sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası haline geldi.
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© İHA
Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği Antalya’da sahiller yüksek nem ve sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası haline geldi.
© İHAHavaların ısınması ile evlerde uyuyamayan vatandaşlar, geceden denize girip ardından sahilde uyumayı tercih ediyorlar.
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© İHA
Havaların ısınması ile evlerde uyuyamayan vatandaşlar, geceden denize girip ardından sahilde uyumayı tercih ediyorlar.
© İHAKimi vatandaşlar çadır kurarken kimileri ise serdikleri battaniye ve havluların üzerinde uyudu.
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© İHA
Kimi vatandaşlar çadır kurarken kimileri ise serdikleri battaniye ve havluların üzerinde uyudu.
© İHASabahın erken saatlerinde gün doğumu ile birlikte uyanan vatandaşlar ise gözlerini açar açmaz denize girdi.
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© İHA
Sabahın erken saatlerinde gün doğumu ile birlikte uyanan vatandaşlar ise gözlerini açar açmaz denize girdi.