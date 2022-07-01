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https://tr.sputniknews.com/20220701/antalyada-sicaktan-bunalanlar-sahilde-uyumaya-basladi-1058195559.html
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilde uyumaya başladı
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilde uyumaya başladı
Antalya'da gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahil geceleri de sıcaktan bunalanlar uyku mekanı oluyor. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
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antalya, фото, tatil, sıcak hava

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilde uyumaya başladı

13:55 01.07.2022 (güncellendi: 14:07 01.07.2022)
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Antalya'da gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahil geceleri de sıcaktan bunalanlar uyku mekanı oluyor.
© İHAYüksek nem ve aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor. Bazı vatandaşlar sahile çadır kurarken bazıları da deniz havlusu ya da battaniye üzerinde uyuyor.
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilde uyumaya başladı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Yüksek nem ve aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor. Bazı vatandaşlar sahile çadır kurarken bazıları da deniz havlusu ya da battaniye üzerinde uyuyor.
© İHATermometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği Antalya’da sahiller yüksek nem ve sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası haline geldi.
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilde uyumaya başladı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği Antalya’da sahiller yüksek nem ve sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası haline geldi.
© İHAHavaların ısınması ile evlerde uyuyamayan vatandaşlar, geceden denize girip ardından sahilde uyumayı tercih ediyorlar.
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilde uyumaya başladı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Havaların ısınması ile evlerde uyuyamayan vatandaşlar, geceden denize girip ardından sahilde uyumayı tercih ediyorlar.
© İHAKimi vatandaşlar çadır kurarken kimileri ise serdikleri battaniye ve havluların üzerinde uyudu.
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilde uyumaya başladı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Kimi vatandaşlar çadır kurarken kimileri ise serdikleri battaniye ve havluların üzerinde uyudu.
© İHASabahın erken saatlerinde gün doğumu ile birlikte uyanan vatandaşlar ise gözlerini açar açmaz denize girdi.
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilde uyumaya başladı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Sabahın erken saatlerinde gün doğumu ile birlikte uyanan vatandaşlar ise gözlerini açar açmaz denize girdi.
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