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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: Ölü ve yaralılar var
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: Ölü ve yaralılar var
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T08:32+0300
2022-07-01T08:32+0300
2022-07-01T08:34+0300
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artvin
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: Ölü ve yaralılar var
08:32 01.07.2022 (güncellendi: 08:34 01.07.2022) Abone ol
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı