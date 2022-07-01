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SON DAKİKA | Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: Ölü ve yaralılar var
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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: Ölü ve yaralılar var
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: Ölü ve yaralılar var
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T08:32+0300
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
artvin

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: Ölü ve yaralılar var

08:32 01.07.2022 (güncellendi: 08:34 01.07.2022)
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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı
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