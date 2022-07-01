https://tr.sputniknews.com/20220701/asgari-ucret-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1058214400.html

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T22:18+0300

2022-07-01T22:18+0300

2022-07-01T22:18+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

karar

zam

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29 Haziran'da başladığı çalışmalarını bugüne kadar sürdürdüğü belirtildi.Yapılan iki toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Temmuz-31 Aralık 2022 arasında 215 lira 70 kuruş olarak belirlenmesine, kararın 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildiği bildirildi.Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, yeni asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220701/asgari-ucreti-duzenlemesi-torba-teklife-eklendi---1058212929.html

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, karar, zam, recep tayyip erdoğan, resmi gazete