https://tr.sputniknews.com/20220701/asgari-ucret-zammi-1-temmuzdan-itibaren-gecerli-olacak-1058174583.html
Asgari ücret zammı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Asgari ücret zammı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Asgari ücret zammının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T00:06+0300
2022-07-01T00:06+0300
2022-07-01T00:10+0300
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Asgari ücret zammı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:06 01.07.2022 (güncellendi: 00:10 01.07.2022) Abone ol
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Asgari ücret zammının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.