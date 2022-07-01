https://tr.sputniknews.com/20220701/asgari-ucreti-duzenlemesi-torba-teklife-eklendi---1058212929.html
Asgari ücret düzenlemesi torba teklife eklendi
Asgari ücret düzenlemesi torba teklife eklendi
Asgari ücreti 5 bin 500 TL'ye çıkaran düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba teklife eklendi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T21:12+0300
2022-07-01T21:12+0300
2022-07-01T21:28+0300
ekonomi
asgari ücret
torba
torba yasa
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 zam ile birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Asgari ücreti 5 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin, TBMM Genel kurulu'nda görüşülmekte olan torba teklife eklendiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220701/cumhurbaskani-erdogan-yeni-asgari-ucreti-acikliyor-1058204437.html
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asgari ücret, torba, torba yasa, tbmm
Asgari ücret düzenlemesi torba teklife eklendi
21:12 01.07.2022 (güncellendi: 21:28 01.07.2022) Abone ol
Asgari ücreti 5 bin 500 TL'ye çıkaran düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba teklife eklendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 zam ile birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.
Asgari ücreti 5 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin, TBMM Genel kurulu'nda görüşülmekte olan torba teklife eklendiği bildirildi.