Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220701/avrupa-uzay-ajansi-2021-qm1-dunyaya-carpmayacak-1058208838.html
Avrupa Uzay Ajansı: '2021 QM1' Dünya'ya çarpmayacak
Avrupa Uzay Ajansı: '2021 QM1' Dünya'ya çarpmayacak
Avrupa Uzay Ajansı'ndan iyi haber geldi. Daha önce dünyaya çarpacağı sanılan 2021 QM1 adlı asteroidin yörüngesi incelendi Mavi Gezegen'in güzergahında olmadığı... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T18:44+0300
2022-07-01T18:51+0300
asteroit
yaşam
çarpışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101758/36/1017583676_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_948913c16c0b6a1b71c8ad0da8dd9d28.jpg
Bilinen en tehlikeli asteroit dünyaya çarpmayacak. Avrupa Uzay ajansı, müjdeli haberi verdi. 2021 QM1 adı verilen asteroit, dünya için en az 100 yıl boyunca tehlikeli değil.Bilim insanları geçen yıl, asteroidin nisan 2052'de dünyaya çarpma riski bulunduğunu aktarılmıştı.50 metre genişliğindeki asteroid hesaplamalara göre, dünyanın geleceği için büyük risk oluşturuyordu.Bu nedenle asteroid yakın takibe alındı.TRT Haber'in aktardığına göre, Avrupa Uzay Ajansının Güney Gözlemevi'ndeki bilim insanları asteroidin yörüngesini hesaplayınca endişelerin gerçekleşmeyeceği anlaşıldı. Asteoridin dünyaya çarpma tehlikesi yok.Ajans, 2021 QM1'i risk listesinden çıkarttı, ancak listede halen bin 377 asteroid bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220203/dunyanin-ikinci-truva-asteroidinin-varligi-teyit-edildi-1053433269.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101758/36/1017583676_151:0:986:626_1920x0_80_0_0_e55484753adfa24b8a055fdabce6970c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asteroit, çarpışma

Avrupa Uzay Ajansı: '2021 QM1' Dünya'ya çarpmayacak

18:44 01.07.2022 (güncellendi: 18:51 01.07.2022)
© NASADünya, asteroit
Dünya, asteroit - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© NASA
Abone olTelegram
Avrupa Uzay Ajansı'ndan iyi haber geldi. Daha önce dünyaya çarpacağı sanılan 2021 QM1 adlı asteroidin yörüngesi incelendi Mavi Gezegen'in güzergahında olmadığı tespit edildi. Yani 2052 için endişe edilen asteroidin dünyaya çarpma riski artık yok.
Bilinen en tehlikeli asteroit dünyaya çarpmayacak. Avrupa Uzay ajansı, müjdeli haberi verdi. 2021 QM1 adı verilen asteroit, dünya için en az 100 yıl boyunca tehlikeli değil.
Bilim insanları geçen yıl, asteroidin nisan 2052'de dünyaya çarpma riski bulunduğunu aktarılmıştı.
50 metre genişliğindeki asteroid hesaplamalara göre, dünyanın geleceği için büyük risk oluşturuyordu.
Bu nedenle asteroid yakın takibe alındı.
TRT Haber'in aktardığına göre, Avrupa Uzay Ajansının Güney Gözlemevi'ndeki bilim insanları asteroidin yörüngesini hesaplayınca endişelerin gerçekleşmeyeceği anlaşıldı. Asteoridin dünyaya çarpma tehlikesi yok.
Ajans, 2021 QM1'i risk listesinden çıkarttı, ancak listede halen bin 377 asteroid bulunuyor.
Truva asteroidi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
YAŞAM
Dünya'nın ikinci Truva asteroidinin varlığı teyit edildi
3 Şubat, 15:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала