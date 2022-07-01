https://tr.sputniknews.com/20220701/avrupa-uzay-ajansi-2021-qm1-dunyaya-carpmayacak-1058208838.html

Avrupa Uzay Ajansı: '2021 QM1' Dünya'ya çarpmayacak

Avrupa Uzay Ajansı: '2021 QM1' Dünya'ya çarpmayacak

Avrupa Uzay Ajansı'ndan iyi haber geldi. Daha önce dünyaya çarpacağı sanılan 2021 QM1 adlı asteroidin yörüngesi incelendi Mavi Gezegen'in güzergahında olmadığı... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T18:44+0300

2022-07-01T18:44+0300

2022-07-01T18:51+0300

asteroit

yaşam

çarpışma

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Bilinen en tehlikeli asteroit dünyaya çarpmayacak. Avrupa Uzay ajansı, müjdeli haberi verdi. 2021 QM1 adı verilen asteroit, dünya için en az 100 yıl boyunca tehlikeli değil.Bilim insanları geçen yıl, asteroidin nisan 2052'de dünyaya çarpma riski bulunduğunu aktarılmıştı.50 metre genişliğindeki asteroid hesaplamalara göre, dünyanın geleceği için büyük risk oluşturuyordu.Bu nedenle asteroid yakın takibe alındı.TRT Haber'in aktardığına göre, Avrupa Uzay Ajansının Güney Gözlemevi'ndeki bilim insanları asteroidin yörüngesini hesaplayınca endişelerin gerçekleşmeyeceği anlaşıldı. Asteoridin dünyaya çarpma tehlikesi yok.Ajans, 2021 QM1'i risk listesinden çıkarttı, ancak listede halen bin 377 asteroid bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220203/dunyanin-ikinci-truva-asteroidinin-varligi-teyit-edildi-1053433269.html

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asteroit, çarpışma