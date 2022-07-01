https://tr.sputniknews.com/20220701/avukat-senal-sarihan-sivas-katliami-davasinin-zaman-asimiyla-dusurulme-olasiligi-var-1058218149.html

Avukat Şenal Sarıhan: Sivas Katliamı davasının zaman aşımıyla düşürülme olasılığı var

Avukat Şenal Sarıhan: Sivas Katliamı davasının zaman aşımıyla düşürülme olasılığı var

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı avukat Şenal Sarıhan, Sivas Katliamı Davası'na ilişkin yaptığı açıklamada, "2023'te iç hukuka dayanılarak zaman... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T23:34+0300

2022-07-01T23:34+0300

2022-07-01T23:44+0300

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sivas katliamı

sivas madımak katliamı

madımak

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şenal sarıhan

zaman aşımı

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Sivas Katliamı davasını yakından takip eden eski CHP'li milletvekili ve 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı avukat Şenal Sarıhan, 2 Temmuz Madımak Katliamı'nın 29. yıldönümü öncesinde açıklamada bulundu.Davanın geçmişine dair hatırlatmalarda bulunan Sarıhan, “Sanıklar hakkında açılmış olan ilk dava, 04 Mayıs 2001 de sonuçlandı. Bir grup sanık ağır cezalara mahkum oldular. Ancak, sanıkların önemli bir kısmı karardan önce tahliye edilmişlerdi. Onların yakalanmaları mümkün olmadı. Daha sonra aranmakta olan sanıklardan yedisi hakkında yürüyen davada mahkeme, katliamı insanlığa karşı suç saymayarak zaman aşımı nedeni ile davayı düşürdü. Şu anda yurt dışında oldukları bilinen üç sanık hakkında dava sürüyor” diye konuştu.Sözcü'nün aktardığına göre, davanın gidişatına dair de konuşan avukat Sarıhan, şu ifadeleri kullandı:“Ne yazık ki davanın aynı gerekçe ile 2023’te iç hukuka dayanılarak zaman aşımından düşürülmesi olasılığı var. Yakınlarını yitiren ailelerin, demokratik kitle örgütlerinin, avukatların yıllardır sürdürdüğü mücadele, davaya, geniş kamu duyarlılığı yaratmış bulunuyor. Bir kadın derneği olarak, bu katliamın hukuka uygun bir ceza ile sonuçlanmasını, salt yaşamını yitirilenler için bir vicdan borcunun ödenmesi olarak görmüyoruz.Katliamcılar, amaçlarını, ‘Laiklik gidecek, şeriat gelecek’, ‘Cumhuriyet burada kuruldu, burada yakılacak’ içerikli sloganlarıyla açıkladılar gerçek amaçları laikliği ortadan kaldırmak. Doğru bir yargı kararının, bu toplumsal tehlikenin önlenmesine de katkı sunacağına inanıyoruz. Bu anlayışla yitirdiğimiz canların anıları önünde saygıyla eğiliyor, kadınlar olarak, davaya sahip çıkmaya devam etmekte kararlılığımızı yineliyoruz.”

https://tr.sputniknews.com/20210719/sivas-katliami-hukumlusu-ahmet-turan-kilic-yasamini-yitirdi-1045000925.html

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