Bakan Kasapoğlu: 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart dağıtılacak

"Kültür-sanat seven gençler için konser, tiyatro, atölye ve festival biletleri, spor seven gençler için müsabaka ve etkinlik biletleri, kitap seven gençler için kitap çekleri, seyahat seven gençler içinse turlar, tren ve otobüs biletleri hayata geçirdik. Bakanlık olarak bu başlıklarda 81 ilde düzenlenen etkinlikler için belirlenen sayıda biletleri çekilişlerle gençlerimize hediye edeceğiz. Her kültürel aktivitenin, seyahat edilen her yeni yerin ve okunan her bir kitabın insana farklı bir perspektif kazandırdığına inanıyoruz. 'gencnesever.com' adresi üzerinden 18-30 yaş aralığındaki tüm gençlerimiz arzu ettikleri etkinlik için rahatlıkla başvuru yapabilecekler. Web sitesi yakın zaman önce faaliyete başladı ve şu ana kadar 45 bin gencimiz bu fırsatlardan istifade etti. 'gencnesever.com' bugünkü tanıtımla birlikte daha yoğun ve daha aktif bir süreç içerisine giriyor."