https://tr.sputniknews.com/20220701/bakan-kasapoglu-18-25-yas-arasindaki-tum-genclere-ucretsiz-muzekart-dagitilacak-1058214136.html

Bakan Kasapoğlu: 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart dağıtılacak

Bakan Kasapoğlu: 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart dağıtılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T22:10+0300

2022-07-01T22:10+0300

2022-07-01T22:10+0300

türkiye

mehmet muharrem kasapoğlu

müzekart

gençlik

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Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısına katılan Bakan Kasapoğlu, konuşma yaptı.Türkiye'nin, Avrupa'nın en kalabalık, en dinamik ve en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğunu belirten Kasapoğlu, "Genç nüfusumuz tek başına, dünyadaki 208 ülkenin 143'ünün genel nüfusundan fazla bir sayıya tekabül ediyor. Sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da gençlerimiz apayrı bir seviyede. Çalışkanlıklarıyla, üretkenlikleriyle, cesaretleriyle, ferasetleriyle, dünyayı anlama ve anlamlandırma biçimleriyle gençlerimiz, başka ülkelerdeki akranlarına örnek oluyor, onlara yol gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.Gençlere her alanda destek olmayı görev addettiklerini vurgulayan Kasapoğlu, şunları dile getirdi:''Dünyanın en büyük öğrenci yurdu altyapısını inşa ettik'Bakan Kasapoğlu, son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye'yi öğrenci yurdu bakımından dünyanın en iyi altyapısına sahip ülkesi haline getirdiklerini söyledi.Öğrenci yurdu sayısının her geçen gün arttığını aktaran Kasapoğlu, "Dünyanın en büyük öğrenci yurdu altyapısını inşa ettik. 81 il, 251 ilçede hizmet veren 800'e yakın öğrenci yurdumuzdan yılda 750 bin öğrenci istifade ediyor. Yurt sayımıza, yatak kapasitemize her geçen gün yeni yatırımlar ekleniyor. Yine dünyanın devlet eliyle verilen en kapsamlı burs ve öğrenim desteği kredisini hayata geçirdik. Eğitimde fırsat eşitliğini sağladık. Doğup büyüdüğü şehir hangisi olursa olsun, sosyo-ekonomik imkanları hangi düzeyde olursa olsun, arzu eden herkese üniversite kapılarını ardına kadar açtık. Gençlerin karar alma mekanizmalarında etkin olarak yer almasını, fikirlerinin ve düşüncelerinin politika yaklaşımlarına, kurumların işleyişine ve tüm konulara direkt olarak etki etmesini temin ettik. Sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif olarak gençlerimizin gelişimi için adeta bir seferberlik yürüttük" ifadelerini kullandı.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik yatırımlarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Genç arkadaşlarımıza 'Genç Ne Sever?' diye sorduk'Sürdürülebilir hizmet, verimli çalışma prensibiyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Gece gündüz 'Gençler için daha başka ne yapabiliriz, onlara hangi alanlarda daha fazla destek olabiliriz.' diye gayret içerisindeyiz." dedi.Gençlerin süreçlere dahil edilmesi ve onların ihtiyaç ile taleplerinin doğru belirlenmesi için yol haritası belirlediklerini anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son 1 yılda 1,3 milyon gencimizin görüşüne başvurarak 20 farklı araştırma yaptık. Gerek araştırmalarda, gerek yüz yüze görüşmelerimizde genç arkadaşlarımıza 'Genç Ne Sever?' diye sorduk. Bugün bir arada olmamıza vesile olan bu projeyi meydana getirirken de 'Genç Ne Sever?' sorusuna verilen cevapları ön plana aldık. 'Genç Ne Sever' ismi, gençlerin sevdiği her şeyi gençlere hediye eden bir marka olma mottosuyla hayata geçti" değerlendirmesinde bulundu.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin ilgi alanlarına göre hediyeler verileceğini belirterek, şöyle devam etti:Gençleri internet sitesini ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirmeye davet eden Kasapoğlu, özel sektör ile sivil toplum örgütlerini de gençlere özel destekleyici bütçeler ayırmaya ve gençlerin kültür, sanat, spor ve seyahat gibi faaliyetlerde daha fazla yer almalarını desteklemeye çağırdı.'Müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz'Bakan Kasapoğlu, 18-25 yaş aralığındaki gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" vereceklerini söyledi.Gençlik ve Spor Bakanı, gençlere seslenerek, şöyle devam etti:Kasapoğlu, "Müzekart GNS" çalışmasına destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve bu çalışmaların gençlerle buluşmasında emek ortaya koyan herkese teşekkür etti.

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mehmet muharrem kasapoğlu, müzekart, gençlik