https://tr.sputniknews.com/20220701/bakan-kirisci-duzcede-sel-bolgesini-inceledi-suyun-cekilmesiyle-hasar-tespiti-yapilacak-1058212456.html

Bakan Kirişci, Düzce'de sel bölgesini inceledi: 'Suyun çekilmesiyle hasar tespiti yapılacak'

Bakan Kirişci, Düzce'de sel bölgesini inceledi: 'Suyun çekilmesiyle hasar tespiti yapılacak'

Düzce'de incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, suyun çekilmesiyle hasar tespit çalışmalarının hemen başlayacağını belirterek “Tespit... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T20:51+0300

2022-07-01T20:51+0300

2022-07-01T20:52+0300

türkiye

düzce

sel

inceleme

vahit kirişci

sel felaketi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058212560_0:0:1486:836_1920x0_80_0_0_f1cb76fab3cd5fb9448332fc0d3f2b84.jpg

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selin vurduğu Düzce’de önce havadan incelemelerde bulundu, ardından kayıp kepçe operatörünün arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sonrasında Gölyaka ilçesi İçmeler köyüne geçen Bakan Kirişci, burada selde zarar görün vatandaşlarla konuştu. Düzce’deki afetin boyutunun geniş bir alana yayıldığının görüldüğünü belirten Bakan Kirişci, “Meteoroloji'nin uyarasıyla Türkiye gündemine oturan taşkın, sel gibi hadiseler önce 5 ilimiz Sinop, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak, sonra da yağışın bu tarafa doğru gelişiyle Düzce, Bolu ve Sakarya olmak üzere toplam 8 il taşkın ve selden düzeyleri farklı olsa da olumsuz manada etkilendi. Marmaris’teki orman yangını sonrasında AFAD'ımız başta olmak üzere 5 kişilik bakan ekibimiz bu illere dağıldık incelemelerde bulunduk, son olarak buraya geldik. Önce helikopterle havadan taşkının olduğu yerlerle ilgili incelemelerde bulunduk. Gerçekten geniş bir alana yayılmış, aradan 4 gün geçmesine rağmen hala taşkının etkilerini ve sonuçlarını görme imkanımız oldu. Şu anda kayıp olan bir kardeşimizi arama çalışmaları var. Tabii temennimiz öncelikli o kardeşimizin hayatta olması. Çalışmalar 434'den fazla görevli ile sahada yürütülüyor. Herkes seferberlik halinde. Bakanlığımıza bağlı tüm ekipler sahada. Arama kurtarma çalışmalarını inşallah müspet sonuçlanır ve kısa sürede kardeşimiz bulunur” dedi.'Maddi kayıplar yerine getirilecek'“Maddi kayıplarla ilgili önce suyun çekilmesini bekleyeceğiz” diyen Kirişçi, konuşmasına şöyle devam etti:Bakan Vahit Kirişci, açıklamalarının ardından alandan ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220701/cevre-bakani-2-selde-de-yikilan-cami-icin-ben-size-oraya-yapmayin-demedim-mi-diye-tepki-gostermis-1058176131.html

türkiye

düzce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düzce, sel, inceleme, vahit kirişci, sel felaketi