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Bakan Soylu: Vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var, zor gününde yanında olmaya çalışıyoruz
Bakan Soylu: Vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var, zor gününde yanında olmaya çalışıyoruz
Karabük'ün Yenice ilçesinde sel mağdurlarıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nerede bu devlet dedirtmemeye çalışıyoruz. Vatandaşın devlete... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T21:35+0300
2022-07-01T21:35+0300
politika
süleyman soylu
afet
içişleri bakanlığı
karabük
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kuvvetli yağışın afete dönüştüğü Karabük'ün Yenice ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Marmaris'te yaşanan yangın sonrasında sel felaketinin olduğu bölgeye geldiklerini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:”Yaklaşık pazartesi akşamından itibaren buralardayız. Zaten Marmaris yangınından dönmemiz de pazar günüydü. Oradan döndük buraya geldik. Geçen sene de Ağustos döneminde Bartın'da ve Kastamonu'da ve Sinop'ta hakikaten önemli sel afeti yaşandı. İki yıldır birçok sel ve afet gördük. Bunların her birine Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde bütün arkadaşlarımızla hem gitmeye hem üzerimizdeki sorumluluğu yerine getirmeye hem de devletin bütün kurumlarını, birimlerinin, yerel yönetimleri, özel idareler, belediyelerle problemleri çözmeye çalışıyoruz"‘Geçmişte 'Nerede bu devlet' diye sorulurdu. Bugün bunu dedirtmemeye çalışıyoruz’Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçmişte yaşanan afetleri hatırlattı. Vatandaşın 'Nerede bu devlet?' diye sorduğunu anımsatan Bakan Soylu, "Bugünse köy, şehir demeden her yere ulaşmaya bütün arkadaşlarımızla beraber, hem derdi dinlemeye hem de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Nerede bu devlet dedirtmemeye çalışıyoruz. Vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var. Zor gününde zor zamanında orada olmaya çalışıyoruz. Allah mahcup etmesin" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 vilayeti afet bölgesi ilan ettiğini hatırlatan Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
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süleyman soylu, afet, içişleri bakanlığı, karabük

Bakan Soylu: Vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var, zor gününde yanında olmaya çalışıyoruz

21:35 01.07.2022
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - YASİN ERDEM-AW659567İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - YASİN ERDEM-AW659567
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Karabük'ün Yenice ilçesinde sel mağdurlarıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nerede bu devlet dedirtmemeye çalışıyoruz. Vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var. Zor gününde zor zamanında orada olmaya çalışıyoruz. Allah mahcup etmesin" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kuvvetli yağışın afete dönüştüğü Karabük'ün Yenice ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Marmaris'te yaşanan yangın sonrasında sel felaketinin olduğu bölgeye geldiklerini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

”Yaklaşık pazartesi akşamından itibaren buralardayız. Zaten Marmaris yangınından dönmemiz de pazar günüydü. Oradan döndük buraya geldik. Geçen sene de Ağustos döneminde Bartın'da ve Kastamonu'da ve Sinop'ta hakikaten önemli sel afeti yaşandı. İki yıldır birçok sel ve afet gördük. Bunların her birine Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde bütün arkadaşlarımızla hem gitmeye hem üzerimizdeki sorumluluğu yerine getirmeye hem de devletin bütün kurumlarını, birimlerinin, yerel yönetimleri, özel idareler, belediyelerle problemleri çözmeye çalışıyoruz"

‘Geçmişte 'Nerede bu devlet' diye sorulurdu. Bugün bunu dedirtmemeye çalışıyoruz’

Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçmişte yaşanan afetleri hatırlattı. Vatandaşın 'Nerede bu devlet?' diye sorduğunu anımsatan Bakan Soylu, "Bugünse köy, şehir demeden her yere ulaşmaya bütün arkadaşlarımızla beraber, hem derdi dinlemeye hem de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Nerede bu devlet dedirtmemeye çalışıyoruz. Vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var. Zor gününde zor zamanında orada olmaya çalışıyoruz. Allah mahcup etmesin" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 vilayeti afet bölgesi ilan ettiğini hatırlatan Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Özellikle afetten etkilenen mesela buradaki esnaf etkilenmedi. Ama afetten etkilenen işyerleri var. Su dolan. Bartın'da iki bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikasına gittik. 26 dönümlük kapalı alan. Mobilyacıya gittik. Esnaf dükkanına gittik. Her yer su altında. Onlara yönelik afet bölgesi Cumhurbaşkanımız 7 vilayette ilan etti. Vatandaşımıza, etkilenenlere, gerek tarım olsun, yollar olsun, işyerleri olsun, evler olsun. Her birine gerekli bütün desteği ve yardımı ortaya koyacağız. İkinci gün dolmadan hiçbir şey görmeden sadece evleri su basan vatandaşlarımıza üç bin lira, işyerleri su basan vatandaşlarımıza da 5 bin. Az çok daha sonra zarar tazmininin ne olduğu belli olacak. Onlara destek ve katkı koyacağız. Vatandaşımızın yanında devlet var. Eksik aksağı olmayan bir tek Cenab-ı Allah var. Hepimizin eksiği, aksağı olabilir. Gerek niyetimizle hem fiili olarak hem de niyet olarak gece gündüz vatandaşımızın yanındayız. Onların derdine bir vesile ile çare olmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği ölçülerde. Siz de bizi Yenice'de sıcak karşıladınız. Minnettarız. Hepinize müteşekkiriz. Allah sizden razı olsun. Biz depremler geçirdik. Geçmiş dönemlerde, afetler geçirdik. Şu soru hep sorulurdu. Nerede bu devlet diye? Bugünse köy, şehir demeden her yere ulaşmaya bütün arkadaşlarımızla beraber, hem derdi dinlemeye hem de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Nerede bu devlet dedirtmemeye çalışıyoruz. Vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var. Zor gününde zor zamanında orada olmaya çalışıyoruz. Allah mahcup etmesin."
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