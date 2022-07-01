Bakan Soylu: Vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var, zor gününde yanında olmaya çalışıyoruz

"Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Özellikle afetten etkilenen mesela buradaki esnaf etkilenmedi. Ama afetten etkilenen işyerleri var. Su dolan. Bartın'da iki bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikasına gittik. 26 dönümlük kapalı alan. Mobilyacıya gittik. Esnaf dükkanına gittik. Her yer su altında. Onlara yönelik afet bölgesi Cumhurbaşkanımız 7 vilayette ilan etti. Vatandaşımıza, etkilenenlere, gerek tarım olsun, yollar olsun, işyerleri olsun, evler olsun. Her birine gerekli bütün desteği ve yardımı ortaya koyacağız. İkinci gün dolmadan hiçbir şey görmeden sadece evleri su basan vatandaşlarımıza üç bin lira, işyerleri su basan vatandaşlarımıza da 5 bin. Az çok daha sonra zarar tazmininin ne olduğu belli olacak. Onlara destek ve katkı koyacağız. Vatandaşımızın yanında devlet var. Eksik aksağı olmayan bir tek Cenab-ı Allah var. Hepimizin eksiği, aksağı olabilir. Gerek niyetimizle hem fiili olarak hem de niyet olarak gece gündüz vatandaşımızın yanındayız. Onların derdine bir vesile ile çare olmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği ölçülerde. Siz de bizi Yenice'de sıcak karşıladınız. Minnettarız. Hepinize müteşekkiriz. Allah sizden razı olsun. Biz depremler geçirdik. Geçmiş dönemlerde, afetler geçirdik. Şu soru hep sorulurdu. Nerede bu devlet diye? Bugünse köy, şehir demeden her yere ulaşmaya bütün arkadaşlarımızla beraber, hem derdi dinlemeye hem de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Nerede bu devlet dedirtmemeye çalışıyoruz. Vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var. Zor gününde zor zamanında orada olmaya çalışıyoruz. Allah mahcup etmesin."