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https://tr.sputniknews.com/20220701/bddk-baskani-akben-duzenlemenin-sermaye-kontrolu-ile-alakasi-yok-1058189007.html
BDDK Başkanı Akben: Düzenlemenin sermaye kontrölü ile alakası yok
BDDK Başkanı Akben: Düzenlemenin sermaye kontrölü ile alakası yok
BDDK, geçen hafta ticari krediler ile ilgili düzenlemeye gitti. Alınan karar, kamuoyuna yansıdığı andan itibaren yoğun şekilde tartışılıyor. NTV canlı... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T12:27+0300
2022-07-01T12:39+0300
ekonomi
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
enflasyon
banka
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BDDK, döviz varlıkları 15 milyon lirayı aşan şirketlere kredi kullandırım sınırlaması getiren bir karar aldı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Akben özetle şunları söyledi:"Hızlı kredi artışı ve kredilerin verimli alanlarına yönlendirilmemesi bazı risklere yol açıyor. Bu çerçevede istihdama katkı sunan sektörleri desteklemek için biz bunları selektif alanlara katkı sağlasınlar diye buralara yönlendirdik. Kredileri ekonomiye katkı sağlayacak alanlara yönlendirdik.İhtiyacı olmayan şirketlerin de döviz aldığını gördük. Bu düzenlemenin sermaye kontrölü ile alakası yok. Bu finansal istikrarın sağlanması konusunda önem arz ediyor. Bankacılık Kanunu bize bu yetkiyi veriyor.Biz kararı alırken şöyle şartlar koyduk;-Bunlar bağımsız denetime tabi şirketler olsun.-Bilançodaki değer 15 milyon TL'nin üzerinde döviz karşılığı ifade etsin.-Aktif toplamının yüzde 10'u veya bir yıllık satış hasılatının yüzde 10'undan fazlası olan hangisi ise bunlar olsun. Bu 3 şartı taşımak zorunda. Bu, şirketler bazında uygulanan bir karar. Şahısları, ortakları ilgilendiren bir karar değil.Muhtemelen 300'ün üzerinde şirketi kapsıyor.Şirketlerin krediye erişimdeki şikâyetiKararın iyileştirilmesi gereken yanları olacaktır. Uygulamayı piyasayı daha rahatlatıcı bir hale getireceğiz. İsteğimiz şu; ucuz TL kredi ile döviz alıp altın alıp bunları pozisyon tutmayın, yatırım yapın, istihdam üretin bu alanlarda kulanın.Enflasyonla mücadele300'ün üzerinde şirketin döviz pozisyon fazlalıkları var. 15 milyar dolardan fazla bir fazlalık var. Kontrol altına almak döviz kuru ile birebir ilintili.Tedbirlerin yatırım talebine etkisiYatırımların sekteye uğramasını beklemiyoruz.Merkez Bankası'nın kur korumalı ürünü tarafında bir hareketlilik, oraya bir akış olduğunu görüyoruz. Büyük taban bu işten memnun.Kur Korumalı MevduatKur korumalı mevduattta 1 trilyonun üzerinde bir büyüklüğe ulaşıldı. Bizim aldığımız karar, bu alana destek vermek için yaptığımız bir uygulama değil. Kredilerin yatırıma ve istihdama yönlendirilmesini sağlamak için alınmış bir karar.Bankacılık sektöründe görünümBankacılık sektöründe Haziran 2022 itibariyle tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2,5 civarında. Tahsili gecikmiş alacaklar için bankaların ayırdığı karşılık oranı da yüzde 80'lerin üzerinde, ikinci gruptaki alacaklılar için de karşılık oranı da yüzde 20'lerin üzerinde. Şu anda bankaların bilanço aktif kalitesi ve likidite durumunda herhangi bir problemle karşı karşıya değiliz. Bu alanlarda güçlülüğümüz halen devam ediyor.Bankaların faiz oranının makul seviyede kalması önemli."
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), enflasyon, banka

BDDK Başkanı Akben: Düzenlemenin sermaye kontrölü ile alakası yok

12:27 01.07.2022 (güncellendi: 12:39 01.07.2022)
© DHABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© DHA
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BDDK, geçen hafta ticari krediler ile ilgili düzenlemeye gitti. Alınan karar, kamuoyuna yansıdığı andan itibaren yoğun şekilde tartışılıyor. NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtlayan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, düzenlemenin geçici olduğunu ve 300'ün üzerinde şirketi kapsadığını belirtti.
BDDK, döviz varlıkları 15 milyon lirayı aşan şirketlere kredi kullandırım sınırlaması getiren bir karar aldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Akben özetle şunları söyledi:
"Hızlı kredi artışı ve kredilerin verimli alanlarına yönlendirilmemesi bazı risklere yol açıyor. Bu çerçevede istihdama katkı sunan sektörleri desteklemek için biz bunları selektif alanlara katkı sağlasınlar diye buralara yönlendirdik. Kredileri ekonomiye katkı sağlayacak alanlara yönlendirdik.
İhtiyacı olmayan şirketlerin de döviz aldığını gördük. Bu düzenlemenin sermaye kontrölü ile alakası yok. Bu finansal istikrarın sağlanması konusunda önem arz ediyor. Bankacılık Kanunu bize bu yetkiyi veriyor.
Biz kararı alırken şöyle şartlar koyduk;
-Bunlar bağımsız denetime tabi şirketler olsun.
-Bilançodaki değer 15 milyon TL'nin üzerinde döviz karşılığı ifade etsin.
-Aktif toplamının yüzde 10'u veya bir yıllık satış hasılatının yüzde 10'undan fazlası olan hangisi ise bunlar olsun. Bu 3 şartı taşımak zorunda. Bu, şirketler bazında uygulanan bir karar. Şahısları, ortakları ilgilendiren bir karar değil.
Muhtemelen 300'ün üzerinde şirketi kapsıyor.

Şirketlerin krediye erişimdeki şikâyeti

Kararın iyileştirilmesi gereken yanları olacaktır. Uygulamayı piyasayı daha rahatlatıcı bir hale getireceğiz. İsteğimiz şu; ucuz TL kredi ile döviz alıp altın alıp bunları pozisyon tutmayın, yatırım yapın, istihdam üretin bu alanlarda kulanın.

Enflasyonla mücadele

300'ün üzerinde şirketin döviz pozisyon fazlalıkları var. 15 milyar dolardan fazla bir fazlalık var. Kontrol altına almak döviz kuru ile birebir ilintili.

Tedbirlerin yatırım talebine etkisi

Yatırımların sekteye uğramasını beklemiyoruz.
Merkez Bankası'nın kur korumalı ürünü tarafında bir hareketlilik, oraya bir akış olduğunu görüyoruz. Büyük taban bu işten memnun.

Kur Korumalı Mevduat

Kur korumalı mevduattta 1 trilyonun üzerinde bir büyüklüğe ulaşıldı. Bizim aldığımız karar, bu alana destek vermek için yaptığımız bir uygulama değil. Kredilerin yatırıma ve istihdama yönlendirilmesini sağlamak için alınmış bir karar.

Bankacılık sektöründe görünüm

Bankacılık sektöründe Haziran 2022 itibariyle tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2,5 civarında. Tahsili gecikmiş alacaklar için bankaların ayırdığı karşılık oranı da yüzde 80'lerin üzerinde, ikinci gruptaki alacaklılar için de karşılık oranı da yüzde 20'lerin üzerinde. Şu anda bankaların bilanço aktif kalitesi ve likidite durumunda herhangi bir problemle karşı karşıya değiliz. Bu alanlarda güçlülüğümüz halen devam ediyor.
Bankaların faiz oranının makul seviyede kalması önemli."
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