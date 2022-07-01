https://tr.sputniknews.com/20220701/benzinde-indirim-1058204090.html
Benzinde indirim
Benzinde indirim
02.07.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere yaşanacak fiyat düşüşü, benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda ise 1 lira 75 kuruş olarak gerçekleşecek. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T16:50+0300
2022-07-01T16:50+0300
2022-07-01T17:28+0300
ekonomi
benzin
motorin
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İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.İndirimden sonra benzinin litre fiyatı yaklaşık 25 lira 17 kuruş, otogazın litre fiyatı ise 10 lira 69 kuruş seviyesine düşecek.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 26 lira 64 kuruştan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.Otogazın (LPG) litresi 12 lira 42 kuruştan satılıyor.
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benzin, motorin
Benzinde indirim
16:50 01.07.2022 (güncellendi: 17:28 01.07.2022) Abone ol
02.07.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere yaşanacak fiyat düşüşü, benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda ise 1 lira 75 kuruş olarak gerçekleşecek.
İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
İndirimden sonra benzinin litre fiyatı yaklaşık 25 lira 17 kuruş, otogazın litre fiyatı ise 10 lira 69 kuruş seviyesine düşecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26 lira 64 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.
Otogazın (LPG) litresi 12 lira 42 kuruştan satılıyor.