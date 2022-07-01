Berat Albayrak'ın avukatı Göktaş: CHP, 60 bin lira tazminat ödeyecek

"Dava dilekçesinde ve ilgili kurumların kamuoyu nezdinde yapılan açıklamalarında açıkça belirtildiği üzere, Merkez Bankası'nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma ya da buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir. Nitekim bu kadar büyük ve organize bir yalana konu edilen bu iftira, son derece yalın ve gerçek bir ifade ile bertaraf edilmiş ve milletimizin vicdanında her daim mahkum olan CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur."