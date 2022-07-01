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BM: Afganistan'da 1.2 milyon kız çocuğu ortaokul öğrenimini sürdüremiyor
BM: Afganistan'da 1.2 milyon kız çocuğu ortaokul öğrenimini sürdüremiyor
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan'da 1.2 milyon ortaokul öğrencisi kızın, Taliban'ın yönetimi devralmasından... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T22:48+0300
2022-07-01T22:50+0300
dünya
afganistan
taliban
ortaokul
kız çocuğu
öğrenci
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BM İnsan Hakları Konseyi'nin 50. Oturumu kapsamında 'Afganistan'da kadın ve kızların hakları' üzerine yapılan özel oturumda konuşan İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ülkede kadınların durumuna dair son gelişmeleri değerlendirdi.Bachelet, Afganistan'da yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle, 'kadınların yönettiği hane halkının yüzde 90'ının açlık veya gıda güvensizliğinden etkilendiğini' kaydetti.Her meslek grubundan kadınlara şiddetin artış gösterdiğini vurgulayan Bachelet, kadınlara yönelik uygulanan kılık kıyafet ve hareket kısıtlamasının kadınlar arasında psikolojik hastalıkları beraberinde getirdiğinin altını çizdi.Bachelet, "Ülke ekonomisi toptan çöküş yaşarken işsiz kadın sayısı büyük miktarda arttı ve kadınların yönettiği çok sayıda iş yeri kapatıldı" ifadesini kullandı.Taliban geçici hükümetinin verdiği sözlere rağmen kadınların eğitim haklarına yönelik kısıtlamaların sürdüğüne dikkati çeken Bachelet, "1.2 milyon kız, ortaokul öğrenimine devam edemiyor" açıklamasında bulundu.Bachelet, somut değişimlere gidilmezse Afganistan'daki kadınları daha karanlık bir geleceğin beklediğini belirterek, Taliban geçici hükümetine, 'kadınların çağrılarına kulak vererek yapıcı diyalog ortamı oluşturma' ve 'kızların ortaokul öğrenimine devamını sağlama' çağrısını iletti.
https://tr.sputniknews.com/20220701/ulema-toplantisinda-tek-yol-seriat-diyen-taliban-lideri-ahundzade-dunya-niye-isimize-karisiyor-1058205907.html
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afganistan, taliban, ortaokul, kız çocuğu, öğrenci

BM: Afganistan'da 1.2 milyon kız çocuğu ortaokul öğrenimini sürdüremiyor

22:48 01.07.2022 (güncellendi: 22:50 01.07.2022)
© AABirleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan'da 1.2 milyon ortaokul öğrencisi kızın, Taliban'ın yönetimi devralmasından bu yana okullarına devam edemediğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan'da 1.2 milyon ortaokul öğrencisi kızın, Taliban'ın yönetimi devralmasından bu yana okullarına devam edemediğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan'da 1.2 milyon ortaokul öğrencisi kızın, Taliban'ın yönetimi devralmasından bu yana okullarına devam edemediğini bildirdi.
BM İnsan Hakları Konseyi'nin 50. Oturumu kapsamında 'Afganistan'da kadın ve kızların hakları' üzerine yapılan özel oturumda konuşan İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ülkede kadınların durumuna dair son gelişmeleri değerlendirdi.
Bachelet, Afganistan'da yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle, 'kadınların yönettiği hane halkının yüzde 90'ının açlık veya gıda güvensizliğinden etkilendiğini' kaydetti.
Her meslek grubundan kadınlara şiddetin artış gösterdiğini vurgulayan Bachelet, kadınlara yönelik uygulanan kılık kıyafet ve hareket kısıtlamasının kadınlar arasında psikolojik hastalıkları beraberinde getirdiğinin altını çizdi.
Bachelet, "Ülke ekonomisi toptan çöküş yaşarken işsiz kadın sayısı büyük miktarda arttı ve kadınların yönettiği çok sayıda iş yeri kapatıldı" ifadesini kullandı.
Taliban geçici hükümetinin verdiği sözlere rağmen kadınların eğitim haklarına yönelik kısıtlamaların sürdüğüne dikkati çeken Bachelet, "1.2 milyon kız, ortaokul öğrenimine devam edemiyor" açıklamasında bulundu.
Bachelet, somut değişimlere gidilmezse Afganistan'daki kadınları daha karanlık bir geleceğin beklediğini belirterek, Taliban geçici hükümetine, 'kadınların çağrılarına kulak vererek yapıcı diyalog ortamı oluşturma' ve 'kızların ortaokul öğrenimine devamını sağlama' çağrısını iletti.
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