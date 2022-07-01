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Boşanma davası açan eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayarak intihar etti
Boşanma davası açan eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayarak intihar etti
Ankara'da yaşayan 41 yaşındaki Tunç Erdem, boşanma davası açan eşini tabancayla öldürdü. Kayınbiraderini de yaralayan kişi, intihar etti. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T14:50+0300
2022-07-01T14:51+0300
türkiye
cinayet
intihar
ankara
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Ankara'da yaşayan Tülay Erdem, 2019 yılında evlenip, Konya'da yaşamaya başladığı Tunç Erdem'den ayrılma kararı aldı. Erdem, Ankara'da yaşayan ailesinin yanına dönerek, boşanma davası açtı. Bugün görülecek duruşma için Ankara'ya gelen Tunç Erdem, eşinin ailesiyle yaşadığı, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki evine uğradı. Apartmanın garaj girişinde bekleyen Erdem, dışarı çıkan eşi ve onun kardeşi İbrahim Gökekin ile tartışmaya başladı. Erdem, tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, eşine ve kayınbiraderine ateş etti. İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Erdem ise otomobiline binerek uzaklaştı. Tunç Erdem, yaklaşık 1 kilometre sonra seyir halindeyken aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarparak durdu.Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Tunç Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tülay Erdem ile kardeşi İbrahim Gökekin ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tülay Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Gökekin'in ise tedavisi devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/istanbulda-kadin-cinayeti-tapu-kavgasinda-esini-bicaklayarak-oldurdu-1058144474.html
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cinayet, intihar, ankara, kadın cinayeti, kadın cinayetleri

Boşanma davası açan eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayarak intihar etti

14:50 01.07.2022 (güncellendi: 14:51 01.07.2022)
© DHABoşanma davası açan eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayarak intihar etti
Boşanma davası açan eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayarak intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© DHA
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Ankara'da yaşayan 41 yaşındaki Tunç Erdem, boşanma davası açan eşini tabancayla öldürdü. Kayınbiraderini de yaralayan kişi, intihar etti.
Ankara'da yaşayan Tülay Erdem, 2019 yılında evlenip, Konya'da yaşamaya başladığı Tunç Erdem'den ayrılma kararı aldı.
Erdem, Ankara'da yaşayan ailesinin yanına dönerek, boşanma davası açtı. Bugün görülecek duruşma için Ankara'ya gelen Tunç Erdem, eşinin ailesiyle yaşadığı, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki evine uğradı. Apartmanın garaj girişinde bekleyen Erdem, dışarı çıkan eşi ve onun kardeşi İbrahim Gökekin ile tartışmaya başladı.
Erdem, tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, eşine ve kayınbiraderine ateş etti. İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Erdem ise otomobiline binerek uzaklaştı.
Tunç Erdem, yaklaşık 1 kilometre sonra seyir halindeyken aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Tunç Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tülay Erdem ile kardeşi İbrahim Gökekin ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tülay Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Gökekin'in ise tedavisi devam ediyor.
Tapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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İstanbul'da kadın cinayeti: Tapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü
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