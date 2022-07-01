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Bursa'da otomobil taşıyan TIR viyadükten düştü
Bursa'da otomobil taşıyan TIR viyadükten düştü
Bursa'da otomobil taşıyan tırın viyadükten düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken araçta yüklü bulunan biri sıfır 5 otomobil... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bursa
türkiye
tır şöförü
tir
otomobil
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Bursa’da ikinci el otomobil taşıyan bir tır viyadükten uçtu, kazada sürücü yaralandı. Bursa 'da Fuat K. yönetimindeki otomobil yüklü TIR, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Engürücük mevkisinde dinlenme tesisinden çıkan otomobile çaptı.Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan TIR, yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadükten sulama kanalına düştü.Kazada TIR'da sıkışan sürücü, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu arada TIR'da yüklü biri sıfır 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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bursa, türkiye, tır şöförü, tir, otomobil

Bursa'da otomobil taşıyan TIR viyadükten düştü

01:27 01.07.2022 (güncellendi: 01:32 01.07.2022)
© İHA / HURŞİT TOPAL-AW658661Bursa’da ikinci el otomobil taşıyan bir tır viyadükten uçtu, kazada sürücü yaralandı.
Bursa’da ikinci el otomobil taşıyan bir tır viyadükten uçtu, kazada sürücü yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© İHA / HURŞİT TOPAL-AW658661
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Bursa'da otomobil taşıyan tırın viyadükten düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken araçta yüklü bulunan biri sıfır 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bursa’da ikinci el otomobil taşıyan bir tır viyadükten uçtu, kazada sürücü yaralandı.
Bursa 'da Fuat K. yönetimindeki otomobil yüklü TIR, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Engürücük mevkisinde dinlenme tesisinden çıkan otomobile çaptı.
© İHA / HURŞİT TOPAL-AW658661İstanbul’dan Bursa’ya ikinci el otomobil yüklü Fuat .K. idaresindeki 34 KL 2260 plakalı TIR, Gemlik Kurtul mevkiinde viyadükten aşağı uçtu.
İstanbul’dan Bursa’ya ikinci el otomobil yüklü Fuat .K. idaresindeki 34 KL 2260 plakalı TIR, Gemlik Kurtul mevkiinde viyadükten aşağı uçtu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
İstanbul’dan Bursa’ya ikinci el otomobil yüklü Fuat .K. idaresindeki 34 KL 2260 plakalı TIR, Gemlik Kurtul mevkiinde viyadükten aşağı uçtu.
© İHA / HURŞİT TOPAL-AW658661
Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan TIR, yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadükten sulama kanalına düştü.
Kazada TIR'da sıkışan sürücü, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
© İHA / HURŞİT TOPAL-AW658661TIR ve 5 otomobil hurdaya döndü.
TIR ve 5 otomobil hurdaya döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
TIR ve 5 otomobil hurdaya döndü.
© İHA / HURŞİT TOPAL-AW658661
Bu arada TIR'da yüklü biri sıfır 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi.
© İHABursa'da otomobil taşıyan TIR bir araca çarptı ve bariyerleri aşıp 15 metre yükseklikteki viyadükten düştü. Şoför yaralandı, TIR ve 5 otomobil hurdaya döndü.
Bursa'da otomobil taşıyan TIR bir araca çarptı ve bariyerleri aşıp 15 metre yükseklikteki viyadükten düştü. Şoför yaralandı, TIR ve 5 otomobil hurdaya döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
Bursa'da otomobil taşıyan TIR bir araca çarptı ve bariyerleri aşıp 15 metre yükseklikteki viyadükten düştü. Şoför yaralandı, TIR ve 5 otomobil hurdaya döndü.
© İHA
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