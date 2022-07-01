https://tr.sputniknews.com/20220701/bursada-otomobil-tasiyan-tir-viyadukten-dustu-1058178165.html

Bursa'da otomobil taşıyan TIR viyadükten düştü

Bursa'da otomobil taşıyan TIR viyadükten düştü

Bursa'da otomobil taşıyan tırın viyadükten düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken araçta yüklü bulunan biri sıfır 5 otomobil... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T01:27+0300

2022-07-01T01:27+0300

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türkiye

bursa

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tır şöförü

tir

otomobil

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Bursa’da ikinci el otomobil taşıyan bir tır viyadükten uçtu, kazada sürücü yaralandı. Bursa 'da Fuat K. yönetimindeki otomobil yüklü TIR, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Engürücük mevkisinde dinlenme tesisinden çıkan otomobile çaptı.Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan TIR, yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadükten sulama kanalına düştü.Kazada TIR'da sıkışan sürücü, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu arada TIR'da yüklü biri sıfır 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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bursa, türkiye, tır şöförü, tir, otomobil