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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/canli--cnn-pentagon-ukraynaya-icin-yeni-silahlar-gelistirme-onerilerini-inceliyor-1058182078.html
CANLI | CNN: Pentagon, Ukrayna için yeni silahlar geliştirme önerilerini inceliyor
CANLI | CNN: Pentagon, Ukrayna için yeni silahlar geliştirme önerilerini inceliyor
CNN'in bir savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna'ya yardım için, farklı... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
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ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye

CANLI | CNN: Pentagon, Ukrayna için yeni silahlar geliştirme önerilerini inceliyor

06:36 01.07.2022 (güncellendi: 06:49 01.07.2022)
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CNN'in bir savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna'ya yardım için, farklı şirketlerin yeni silahlar geliştirme tekliflerini değerlendiriyor.
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CNN'in yayımladığı rapora göre, ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya vermek amacıyla, 800 farklı şirketin yeni silahlar geliştirme önerilerini içeren bin 300 teklifi inceliyor.
Teklifler arasında Ukrayna'nın belirlediği temel ihtiyaçlar olan hava savunması, zırh karşıtı, tanksavar, anti-personel, kıyı savunması, insansız hava araçları, güvenli iletişim ve karşı batarya yer alıyor.
Raporda, Pentagon'un önümüzdeki haftalarda hangi önerilerin uygulanacağına karar vermesinin beklendiği belirtildi. ABD'nin, çatışmanın uzun süre devam etmesi durumunda Ukrayna'nın ihtiyaçlarını desteklemek için ABD sanayi üssünün kapasitesini geliştirmeyi planladığı belirtildi.
Bu yılın başlarında, ABD savunma yetkilileri, ABD sanayi üssünün Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını destekleme kapasitesini görüşmek üzere önde gelen savunma firmalarıyla bir araya gelmişti.
Kongre ayrıca Ukrayna'ya yardım sağlamak için 40 milyar dolarlık bir paketi onayladı.
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