CANLI | CNN: Pentagon, Ukrayna için yeni silahlar geliştirme önerilerini inceliyor

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
CNN'in bir savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna'ya yardım için, farklı şirketlerin yeni silahlar geliştirme tekliflerini değerlendiriyor.
06:37 01.07.2022
Avustralya, yaptırım listesine 16 Rus vatandaşını daha ekledi
Avustralya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kişisel bağları olduğu iddia edilen emekli olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva da dahil olmak üzere 16 Rus vatandaşını yaptırım listesine ekledi.
Avustralya ayrıca, Rusya Devlet Başkanı'nın akrabası olduğu iddia edilen Mihail Putin, Roman Putin ve Igor Putin'e de yaptırımlar uyguladı.
06:35 01.07.2022
CNN'in yayımladığı rapora göre, ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya vermek amacıyla, 800 farklı şirketin yeni silahlar geliştirme önerilerini içeren bin 300 teklifi inceliyor.
Teklifler arasında Ukrayna'nın belirlediği temel ihtiyaçlar olan hava savunması, zırh karşıtı, tanksavar, anti-personel, kıyı savunması, insansız hava araçları, güvenli iletişim ve karşı batarya yer alıyor.
Raporda, Pentagon'un önümüzdeki haftalarda hangi önerilerin uygulanacağına karar vermesinin beklendiği belirtildi. ABD'nin, çatışmanın uzun süre devam etmesi durumunda Ukrayna'nın ihtiyaçlarını desteklemek için ABD sanayi üssünün kapasitesini geliştirmeyi planladığı belirtildi.
Bu yılın başlarında, ABD savunma yetkilileri, ABD sanayi üssünün Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını destekleme kapasitesini görüşmek üzere önde gelen savunma firmalarıyla bir araya gelmişti.
Kongre ayrıca Ukrayna'ya yardım sağlamak için 40 milyar dolarlık bir paketi onayladı.