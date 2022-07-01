CANLI | Ukrayna harekatının ardından Putin'e güven yükselmeye devam ediyor

Ukrayna harekatının ardından Putin'e güven yükselmeye devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenenlerin oranının yüzde 81'e yükseldiği belirtildi.

24 Şubat'ta Donbass'ın korunmasına, Ukrayna'nın silahsızlandırılmasına ve Nazilerden arındırılmasına yönelik özel askeri harekatın başladığını açıklayan Putin, geride kalan 4 ayı aşkın sürede daha fazla Rusya vatandaşının güvenini kazandı.

VTsIOM adlı kamuoyu araştırma merkezinin yaptığı ankete göre harekatın ilk günlerinde yüzde 73 olan Putin'e güven endeksi, 8 puan artarak yüzde 81'i gördü.

Putin'in icraatlarını onaylayan oranı da yüzde 70.4 seviyesinden yüzde 78'e ulaştı. Anket, 20-26 Haziran arasında 18 yaş üstü 1600 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.