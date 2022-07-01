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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/canli--ukrayna-harekatinin-ardindan-putine-guven-yukselmeye-devam-ediyor-1058204214.html
CANLI | Ukrayna harekatının ardından Putin'e güven yükselmeye devam ediyor
CANLI | Ukrayna harekatının ardından Putin'e güven yükselmeye devam ediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenenlerin oranının yüzde 81'e yükseldiği belirtildi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T16:51+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
donbass
vladimir putin
kremlin
avrupa birliği
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Vladimir Putin - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna harekatının ardından Putin'e güven yükselmeye devam ediyor

16:51 01.07.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenenlerin oranının yüzde 81'e yükseldiği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Ukrayna ihtilafında Moskova'nın zafere ulaşması, Rusya ile Batı'nın savaşa girmesi ya da 24 Şubat öncesi statükoya dönüş gibi senaryoların tamamının yaşanma olasılığı olduğunu belirtti.
Kiev'in Rus güçlerini Odessa Bölgesi'ndeki bir meskun binayı vurmakla suçlamasına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus askerlerin sivil tesisleri vurmadığı yönündeki sözlerini hatırlattı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Karadeniz'de oluşturulacak güvenli tahıl koridoru anlaşmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, haziran ayında ABD'nin Rusya'yı Avrupa'ya sevk edilen doğalgaz hacmi açısından tarihte ilk kez geride bıraktığını belirtti.
Rusya - tarım - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
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Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Berlin'in 2022 yılının ilk yarısında Ukrayna'ya 562 milyon euro değerinde askeri yardım sunduğu belirtildi.
16:51 01.07.2022
Ukrayna harekatının ardından Putin'e güven yükselmeye devam ediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenenlerin oranının yüzde 81'e yükseldiği belirtildi.
24 Şubat'ta Donbass'ın korunmasına, Ukrayna'nın silahsızlandırılmasına ve Nazilerden arındırılmasına yönelik özel askeri harekatın başladığını açıklayan Putin, geride kalan 4 ayı aşkın sürede daha fazla Rusya vatandaşının güvenini kazandı.
VTsIOM adlı kamuoyu araştırma merkezinin yaptığı ankete göre harekatın ilk günlerinde yüzde 73 olan Putin'e güven endeksi, 8 puan artarak yüzde 81'i gördü.
Putin'in icraatlarını onaylayan oranı da yüzde 70.4 seviyesinden yüzde 78'e ulaştı. Anket, 20-26 Haziran arasında 18 yaş üstü 1600 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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