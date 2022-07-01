CANLI | Ukrayna harekatının ardından Putin'e güven yükselmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Ukrayna ihtilafında Moskova'nın zafere ulaşması, Rusya ile Batı'nın savaşa girmesi ya da 24 Şubat öncesi statükoya dönüş gibi senaryoların tamamının yaşanma olasılığı olduğunu belirtti.
Kiev'in Rus güçlerini Odessa Bölgesi'ndeki bir meskun binayı vurmakla suçlamasına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus askerlerin sivil tesisleri vurmadığı yönündeki sözlerini hatırlattı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Karadeniz'de oluşturulacak güvenli tahıl koridoru anlaşmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, haziran ayında ABD'nin Rusya'yı Avrupa'ya sevk edilen doğalgaz hacmi açısından tarihte ilk kez geride bıraktığını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: