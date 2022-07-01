https://tr.sputniknews.com/20220701/cem-kucuk-bazi-muhalifler-bile-erdogan-disinda-ulkeyi-yonetecek-kisi-yok-diyor--1058183563.html

Cem Küçük: Bazı muhalifler bile 'Erdoğan dışında ülkeyi yönetecek kişi yok' diyor

Cem Küçük: Bazı muhalifler bile 'Erdoğan dışında ülkeyi yönetecek kişi yok' diyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bazı muhaliflerin "Sayın Erdoğan dışında ülkeyi yönetecek kişi yok" diye düşündüğünü savundu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T09:46+0300

2022-07-01T09:46+0300

2022-07-01T09:47+0300

cem küçük

politika

recep tayyip erdoğan

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Küçük, yazısında muhalefetin cumhurbaşkanı adayının şu anki duruma göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını savunurken, "Ama bazı ortakları Kemal Bey'in kazanamayacağını düşünüyor. Özellikle İyi Parti böyle düşünüyor. Bu saatten sonra Kemal Bey'i engelleyeceklerini düşünmüyorum. Her muhalif lider 2023 seçim sonuçlarının belli olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaten kaybedeceğini düşünüyor" dedi.Küçük, şu ifadeleri kullandı:"Açıklamalarında böyle diyorlar. İş pratiğe geldiğinde değişebileceğini biliyorlar. Bakın Madrid’de NATO görüşmesi yapıldı. Sayın Erdoğan’ın ne kadar etkili olduğu görüldü. Dünya medyasında Türkiye hakkında çıkan olumlu yazılar ortada.Bazı muhalifler bile 'Sayın Erdoğan dışında ülkeyi yönetecek kişi yok' diyor. Siz bakmayın, hepsi içlerinden Erdoğan’ı övüyor. Batı’ya karşı dik duruşu hoşlarına gidiyor.Muhalefetin önündeki en büyük engel bu. Ekonomide sıkıntı olduğu muhakkak. Öneri getiren, somut adımlar atan sadece hükûmet. Muhalefet cephesi ancak eleştiri getiriyor. Umut veremiyor. Sorun tam da bu. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu somut politikalar geliştirecek mi?"

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cem küçük, recep tayyip erdoğan