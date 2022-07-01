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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/cevre-bakani-2-selde-de-yikilan-cami-icin-ben-size-oraya-yapmayin-demedim-mi-diye-tepki-gostermis-1058176131.html
Çevre Bakanı 2 selde de yıkılan cami için 'Ben size oraya yapmayın demedim mi?' diye tepki göstermiş
Çevre Bakanı 2 selde de yıkılan cami için 'Ben size oraya yapmayın demedim mi?' diye tepki göstermiş
Kastamonu’nda 320 gün arayla yaşanan sel felaketleri öncesi ve sonrasında yaşananları İnebolu Gazetesi’nden Barış İlyasoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T00:50+0300
2022-07-01T00:51+0300
akşam postasi
sel
sel felaketi
cami
kastamonu
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
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Kastamonu’nda 320 gün arayla yaşanan sel felaketleri öncesi ve sonrasında yaşananları İnebolu Gazetesi’nden Barış İlyasoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı:‘’2021 yılının 11 Ağustos’unda bu bölgede yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen yer Bozkurt ilçesiydi. Geçtiğimiz yıldan bu yana 11 ayda hiçbir şekilde hazırlık, ders çıkarma, yol haritası ve bölgeyi yeniden şekillendirme gibi yeni gelişmeler olmadı. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız selin izleri daha silinmeden yeni facia yaşadık. En ufak yağan yağmurda 11 köyün yolu kapanıyor, vatandaşlar dağlardan yürüyerek evlerine gitmeye çalışıyor. Zarbana Çayı’na 11 ayda yaklaşık 300 metre duvar yapılabilmiş 13 köyünün bağlantı yolunun olduğu çay kenarındaki bir alan burası ve her selde su altında kalıyor, vatandaşlar mağdur oluyor.’’'Keşke çağ atlatsaydık'‘’Çaykıyı köyünde geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan camii aynı yerine yeniden yapılmıştı, bu yılki selde tekrar yıkıldı. İddiaya göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, muhtarla görüşürken ‘Geçen sene o camiyi oraya yapmayın. Ben yıkılır dedim mi demedim mi?’ diye sormuş, köyü görünce çok şaşırmış. Kalıcı yatırımlar yapılmadığı sürece bu süreç burada devam edecektir. Uzmanlar Temmuz ve Ağustos ayında Batı Karadeniz’de daha büyük sellerin olabileceği konusunda uyarıyor. Hayatımda hiç görmediğim bakanları geçtiğimiz 11 ay içerisinde burada gördüm. Devletin en büyük kademeleri buradayken keşke şirin ilçemiz çığır atlasaydı ama ne yazık ki biz hala yerinizde sayıyoruz.’’
https://tr.sputniknews.com/20220628/agrida-34-yapi-sel-sularindan-etkilendi-1058064014.html
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Atilla Güner
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sel, sel felaketi, cami, kastamonu, murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı

Çevre Bakanı 2 selde de yıkılan cami için 'Ben size oraya yapmayın demedim mi?' diye tepki göstermiş

00:50 01.07.2022 (güncellendi: 00:51 01.07.2022)
© AAKastamonu'da sel
Kastamonu'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Kastamonu’nda 320 gün arayla yaşanan sel felaketleri öncesi ve sonrasında yaşananları İnebolu Gazetesi’nden Barış İlyasoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı:
‘’2021 yılının 11 Ağustos’unda bu bölgede yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen yer Bozkurt ilçesiydi. Geçtiğimiz yıldan bu yana 11 ayda hiçbir şekilde hazırlık, ders çıkarma, yol haritası ve bölgeyi yeniden şekillendirme gibi yeni gelişmeler olmadı. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız selin izleri daha silinmeden yeni facia yaşadık. En ufak yağan yağmurda 11 köyün yolu kapanıyor, vatandaşlar dağlardan yürüyerek evlerine gitmeye çalışıyor. Zarbana Çayı’na 11 ayda yaklaşık 300 metre duvar yapılabilmiş 13 köyünün bağlantı yolunun olduğu çay kenarındaki bir alan burası ve her selde su altında kalıyor, vatandaşlar mağdur oluyor.’’

'Keşke çağ atlatsaydık'

‘’Çaykıyı köyünde geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan camii aynı yerine yeniden yapılmıştı, bu yılki selde tekrar yıkıldı. İddiaya göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, muhtarla görüşürken ‘Geçen sene o camiyi oraya yapmayın. Ben yıkılır dedim mi demedim mi?’ diye sormuş, köyü görünce çok şaşırmış. Kalıcı yatırımlar yapılmadığı sürece bu süreç burada devam edecektir. Uzmanlar Temmuz ve Ağustos ayında Batı Karadeniz’de daha büyük sellerin olabileceği konusunda uyarıyor. Hayatımda hiç görmediğim bakanları geçtiğimiz 11 ay içerisinde burada gördüm. Devletin en büyük kademeleri buradayken keşke şirin ilçemiz çığır atlasaydı ama ne yazık ki biz hala yerinizde sayıyoruz.’’
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