https://tr.sputniknews.com/20220701/chpli-agbaba-erdogan-asgari-ucreti-degil-asgari-aclik-ucretini-acikladi-1058209616.html

CHP'li Ağbaba: Erdoğan, asgari ücreti değil asgari açlık ücretini açıkladı

CHP'li Ağbaba: Erdoğan, asgari ücreti değil asgari açlık ücretini açıkladı

Yeni asgari ücretin yüzde 30 zamla 5500 Türk Lirası olarak duyurulmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Erdoğan, asgari ücreti değil... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T19:16+0300

2022-07-01T19:16+0300

2022-07-01T19:18+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

asgari ücret

veli ağbaba

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tepki

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin net 5500 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ücreti eleştiren Ağbaba, "Erdoğan'ın 'Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var' dedikten sonra açıkladığı asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı. Erdoğan, asgari ücreti değil asgari açlık ücretini açıkladı" dedi. CHP'li vekil, sözlerine şöyle devam etti:"TÜİK'in 5 aylık açıklamış olduğu enflasyon oranı yüzde 35.6 Eğer Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa zam oranı yüzde 35.6 olacakken, asgari ücret zammı yüzde 30 olarak açıklandı. Erdoğan, asgari ücretliye manipülasyon kurumu TÜİK verilerinden dahi daha az zam verdi.Haziran ayı için açlık sınırını Türk-İş 6391 TL, Birleşik Kamu İş 6778 TL olarak açıkladı. Yani ortalama açlık sınırı 6585 TL. Bu zam, ortalama açlık sınırının tam 1085 TL altında kaldı. 10 milyon asgari ücretli ve ailesine Erdoğan’ın verdiği müjde açlık oldu."Yeni zammın düşen alım gücünün gerisinde kaldığını vurgulayan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:"Asgari ücrete zam yapılmadı. Açıklanan 5500 TL asgari ücret, 4253 TL asgari ücretinde alım gücü olarak gerisinde kaldı. Yapılan zam, asgari ücretlinin yılın geri kalan 6 ayını yine açlık sınırı altında yaşamasının ilanı oldu.Erdoğan, 5500 TL asgari ücreti 'Türkiye çalışanların emeği ile büyüyor' sloganı altında açıkladı. Oysa bu ifade 'AKP emekçilerin emeğine el koyarak büyüyor' olarak değiştirilmeliydi."

https://tr.sputniknews.com/20220701/cumhurbaskani-erdogan-yeni-asgari-ucreti-acikliyor-1058204437.html

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recep tayyip erdoğan, asgari ücret, veli ağbaba, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tepki