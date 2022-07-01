https://tr.sputniknews.com/20220701/chpli-cakirozerden-uclu-mutabakat-aciklamasi-asla-diplomatik-bir-zafer-degildir-1058211276.html

CHP'li Çakırözer'den üçlü mutabakat açıklaması: Asla diplomatik bir zafer değildir

CHP'li Çakırözer'den üçlü mutabakat açıklaması: Asla diplomatik bir zafer değildir

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine ilişkin TBMM onayının geciktirilmesinde fayda olduğunu söyleyen CHP Milletvekili Utku Çakırözer, üçlü muhtıraya... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T20:21+0300

2022-07-01T20:21+0300

2022-07-01T20:21+0300

utku çakırözer

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.Çakırözer, Türkiye, İsviçre ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtırayla ilgili, “Yapıcı belirsizlik adı altında herkesin kendine göre çekebileceği bir metin ama içinde somut anlamda YPG’nin terör örgütü olduğu, FETÖ’nün terör örgütü olduğu, ‘Biz şu iadeleri yapacağız’ gibi bir taahhüt bulunmamaktadır bu metinde. O yüzden bir diplomatik zafer asla değildir” dedi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine ilişkin TBMM onayının geciktirilmesinde fayda olduğunu söyleyen CHP'li vekil, şöyle devam etti: “Türkiye’nin talepleri haklıdır. Tüm ülkeler hele hele NATO’ya girmek isteyen ülkeler, Türkiye’de dahil tüm müttefiklerin güvenlik kaygılarını, terörle ilgili kaygılarını dikkate almak zorundadır. Ama ortaya çıkan belge bu taleplerde bir somut, yani iadeler konusunda, mesela YPG’nin bir terör örgütü olarak tanımlanması konusunda bir somut ifade içermemektedir. Bu belgede zaten kendileri de sonrasında hem İsveç hem Finlandiya liderleri NATO’da düzenledikleri basın toplantısında yeni bir durum getirmediğini bu konunun, İsveç Başbakanı mesela, İsveç vatandaşlarının iadesinin söz konusu olmadığını, iade konusunu hem kendi kanunlarını hem uluslararası sözleşmelere göre uygulayacaklarını söyledi. Zaten bugüne kadar olan durum bu. O nedenle de bugüne kadar hiçbir iade alamıyoruz. YPG’nin terör örgütü olarak tanınmasını sağlayamıyoruz. O yüzden bu belgede bu alanda yeni bir şey hiçbir şekilde yoktur. Terör tanımları arasında Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında da ortak bir tutum yoktur bu belgede. PKK’yı zaten terör örgüt olarak gören ki AB üyesi oldukları için görmek zorundalar, AB’nin terör listesinde iki ülke bunu tekrar ediyor ama YPG’yi FETÖ’yü terör örgüt olarak kabul ettiklerine ilişkin tek bir kelime yoktur bu metinde."

https://tr.sputniknews.com/20220701/iktidar-ve-muhalefet-sozculeri-isvec-ve-finlandiyanin-verdigi-sozleri-yakindan-takip-edecegiz-1058210109.html

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utku çakırözer, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), nato, isveç, finlandiya, açıklama, tbmm