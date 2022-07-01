https://tr.sputniknews.com/20220701/cumhurbaskani-erdogan-bu-bir-davet-surecidir-bizler-bu-davete-su-anda-evet-demis-olduk-1058196364.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir davet sürecidir, bizler bu davete şu anda evet demiş olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir davet sürecidir, bizler bu davete şu anda evet demiş olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mutabakata ilişkin olarak, "Bu bir davet... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T14:17+0300

2022-07-01T14:17+0300

2022-07-01T14:37+0300

politika

recep tayyip erdoğan

isveç

finlandiya

nato

yunanistan

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Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mutabakata ilişkin "Bu bir davet sürecidir. Biz davete evet dedik. Teröre ve teröriste yönelik şartlarımızı ortaya koyduk kabul edildi. Avrupa yıllardır bu işi PKK ile geçiştirdi. Ama biz bunu kabul etmedik. FETÖ, PYD ve YPG'yi de sözleşmenin içerisine yerleştirmemeniz gerekiyor dedik. Yan çizmeye kalktılar ama bu bu bizim kırmızı çizgimizdir dedik. kabul etmeyecek olursanız kesinlikle anlaşmaya evet diyemeyiz. Sonra da kabul ettiler. nasıl başarıyla çıktığımızın çok güzel bir ifadesidir" dedi.'Yunanistan'la savaşa girelim diye bir derdimiz yok'Yunanistan ile Adalar üzerinden yaşanan gerginlikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Yunanistan'la savaşa girelim diye bir derdimiz yok. Ancak verdiği sözlerde durmuyorlar. Sıkıntı burada" değerlendirmesinde bulunarak şunları kaydetti: "147 hava ihlali yaptılar biz eğer komşuysak dostsak hava sahamızı neden ihlal ediyorsunuz. Bunu yaparsanız bize düşen hava kuvvetlerimizin cevap vermesidir. Bunu yapmazsak benim vatandaşlarım silahlı kuvvetleriniz nerede demez mi? Üzerimize düşeni yapıyoruz. Yunanistan devam ederse biz de üzerimize düşeni yaparız. Miçotakis hakkı teslim etmiştir diyelim ama birçok lider bizi barıştık için gayret etti ama böyle bir şey düşünmediğimizi söyledik."Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin olarak, "Arkadaşlarımız Sayın Putin ile Sayın Zelenskiyle görüşmeleri yapacak. Üzerimizden buğday, arpa, ayçiçeğini mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. Biz aracı olarak gönderebiliriz. 20 civarı gemimiz orada, her an hareket etmeye hazır" dedi.

isveç

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recep tayyip erdoğan, isveç, finlandiya, nato, yunanistan