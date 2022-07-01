https://tr.sputniknews.com/20220701/cumhurbaskani-erdogan-yeni-asgari-ucreti-acikliyor-1058204437.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yeni asgari ücret net 5.500 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yeni asgari ücret net 5.500 lira oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücrete yüzde 30 oranında ara artış yapıldı. Yeni asgari ücret net 5 bin... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T17:09+0300

2022-07-01T17:09+0300

2022-07-01T17:58+0300

ekonomi

asgari ücret

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret ile ilgili süreç sona erdi.Asgari ücret zam oranı bugün yapılan son değerlendirme ile belli oldu.Açıklamayı yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte kameralar karşısına geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır." dedi.2022'nin ikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş olarak hesaplandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi programını uygulamaktadır. Önce salgın sonra savaşın bozduğu küresel ekonomik nedenlerle karşı karşıya geldik. En olumsuz sonuçları kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın çözümüne verdik. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programdaki önceliğimiz insanlarımızın umutlarının korunması olmuştur. Bunu büyüme esasına dayalı ekonomi programına göre yapıyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Ülkemizi bugünlerde pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. 'Her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbirleri aldık'Her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Çalışanları sadece enflasyona ezdirmeden hayat pahalılığı karşısında desteklemektir.Yılbaşında ciddi artışlar yapmıştık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çabalarıyla emeklilerimizin maaşlarında tarihi artışı gerçekleştirdik. Asgari ücrette devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm maaşların asgari ücret kadar olan kısımlarından vazgeçtik. Bu artışların bir süre sonra yetersiz kaldığını tespit ettik. Arkadaşlarımızdan gerekli hazırlıkları yapmasını istedik. Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir artış yapılacak. Asgari ücretlerin de kayıplarını telafi etmeleri gerektiğini gördük. Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Asgari ücret net 5500 lira olacak. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek."Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarını tamamladı.Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Asgari ücretin 6 bin 391 lira olan açlık sınırının altında kalmamasını teklif ettiklerini belirten Irgat, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:"Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik. Enflasyon oranlarını ifade ettik, yarınki toplantımızda bunları görüşeceğiz. Toplantı olması gerekiyor çünkü son toplantı olması gerekiyor."

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asgari ücret, recep tayyip erdoğan