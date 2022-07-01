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https://tr.sputniknews.com/20220701/demir-yumruk-operasyonu-kapsaminda-erol-evcilin-20-milyon-dolarlik-jetine-de-el-konuldu-1058182432.html
'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında Erol Evcil'in 20 milyon dolarlık jetine de el konuldu
'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında Erol Evcil'in 20 milyon dolarlık jetine de el konuldu
Demir çelik piyasasını manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilenlere yönelik ‘Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil'in, uzun... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T07:42+0300
2022-07-01T07:42+0300
türkiye
erol evcil
operasyon
demir çelik sanayii
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Erol Evcil grubunun da aralarında bulunduğu üç örgüte yönelik ‘Demir Yumruk' operasyonu genişleyerek devam ediyor. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltı sayısı 310’a çıktı.Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalışan ve düzenledikleri sahte faturalarla üçüncü şahıslar üzerindeki paravan şirketlerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda çetelerin mallarına da el konuluyor.Operasyon kapsamında el konulan araçlar arasında Erol Evcil’e ait 20 milyon dolarlık jet uçağı da yer alıyor. 'Suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladığı ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçlamasıyla 2015'te tutuklanan iş insanı Erol Evcil, geçen sene nisan ayında tahliye edilmişti.Evcil’in uçağı genellikle F900 olarak kısaltılan Dassault Falcon 900, Dassault Aviation tarafından yapılan Fransız yapımı kurumsal bir üç motorlu jet uçağı. 900LX sınıfındaki en uzun mesafe olan 8 bin 895 kilometreyi tek seferde kat edebiliyor. Ayrıca klasik üçlü jet motoru tasarımıyla yüksek rakımlardaki küçük havaalanlarını da kullanabiliyor. Özel tasarımıyla dikkat çeken ve maksimum 14 yolcu alabilen uçak genellikle Atatürk Havalimanı’nda tutuluyor ve iş insanlarına kiralanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/bakan-soyludan-demir-yumruk-aciklamasi-butun-sektoru-pes-ettiren-bir-yapilanma-1058161107.html
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erol evcil , operasyon, demir çelik sanayii

'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında Erol Evcil'in 20 milyon dolarlık jetine de el konuldu

07:42 01.07.2022
© DHAErol Evcil
Erol Evcil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© DHA
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Demir çelik piyasasını manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilenlere yönelik ‘Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil'in, uzun menzilli özel jetine de el konuldu.
Erol Evcil grubunun da aralarında bulunduğu üç örgüte yönelik ‘Demir Yumruk' operasyonu genişleyerek devam ediyor. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltı sayısı 310’a çıktı.
Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalışan ve düzenledikleri sahte faturalarla üçüncü şahıslar üzerindeki paravan şirketlerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda çetelerin mallarına da el konuluyor.
Operasyon kapsamında el konulan araçlar arasında Erol Evcil’e ait 20 milyon dolarlık jet uçağı da yer alıyor. 'Suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladığı ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçlamasıyla 2015'te tutuklanan iş insanı Erol Evcil, geçen sene nisan ayında tahliye edilmişti.
Evcil’in uçağı genellikle F900 olarak kısaltılan Dassault Falcon 900, Dassault Aviation tarafından yapılan Fransız yapımı kurumsal bir üç motorlu jet uçağı. 900LX sınıfındaki en uzun mesafe olan 8 bin 895 kilometreyi tek seferde kat edebiliyor. Ayrıca klasik üçlü jet motoru tasarımıyla yüksek rakımlardaki küçük havaalanlarını da kullanabiliyor. Özel tasarımıyla dikkat çeken ve maksimum 14 yolcu alabilen uçak genellikle Atatürk Havalimanı’nda tutuluyor ve iş insanlarına kiralanıyor.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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