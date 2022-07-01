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https://tr.sputniknews.com/20220701/devlet-malzeme-ofisi-kamuya-toplu-akaryakit-alimiyla-2-yilda-220-milyon-lira-tasarruf-saglandi-1058191420.html
Devlet Malzeme Ofisi: Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 2 yılda 220 milyon lira tasarruf sağlandı
Devlet Malzeme Ofisi: Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 2 yılda 220 milyon lira tasarruf sağlandı
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu kurumlarına toplu akaryakıt tedariki için başlattığı çalışma kapsamında 2 yılda 220 milyon lira tasarruf... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T12:51+0300
2022-07-01T12:51+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
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DMO'nun verilerinden yapılan derlemeye göre, Genel Müdürlük, merkezi satın alma kurumu olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan akaryakıtın tedariki amacıyla 2020 yılı başından itibaren finansal aracılık hizmeti vermeye başladı.Bu sayede, toplu alımların avantajlarından azami ölçüde yararlanılması ve yüksek düzeyde tasarruf sağlanmasının yanı sıra kamu kurumlarına kaliteli, hızlı ve standart bir hizmet verilmesi amaçlanıyor.Uygulamayla hızlı ihale ve tedarik süreçleri ile kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesine katkı sağlanması da öngörülürken kurumların tedarik, faturalama ve ödeme süreçlerinin kolaylaşmasıyla iş yükünün azaltılması da mümkün oluyor.100 bin aracın dahil olması amaçlanıyorBuna göre, yapılan ilk ihale neticesinde pompa fiyatları üzerinden yüzde 11,37 olarak uygulanan indirim oranı, 30 Eylül 2021'de gerçekleştirilen ihalede 16 Aralık 2021-10 Ocak 2025 dönemi için yüzde 15,28 olarak belirlendi.Bu hizmetten yararlanan kamu kurum ve kuruluşları Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi (KamuTOS) üzerinden akaryakıt tedarik süreçlerini, tüketim ve kayıtlı taşıt bilgilerini elektronik ortamda izleyip, yönetebiliyor. KamuTOS üzerinden akaryakıt talebini iletme, akaryakıt limit ve yetki yönetimi gibi işlemler de yapılıyor.Sistemde 95 bin 537 taşıtın kaydı bulunurken KamuTOS'un işlem hacmi 2 milyar liraya yaklaştı. Sistem sayesinde kamuya 220 milyon lira tasarruf sağlandı.Daha fazla kamu kurum ve kuruluşunun sisteme dahil olmasıyla kamu adına sağlanacak tasarruf da artmış olacak. DMO, sistemdeki kayıtlı taşıt sayısının 100 bini bulmasını hedefliyor.Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünlerinin de Genel Müdürlük aracılığıyla temininin sağlanması için çalışmalar yapılırken madeni yağa yönelik çalışmalar tamamlandı.
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benzin, akaryakıt

Devlet Malzeme Ofisi: Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 2 yılda 220 milyon lira tasarruf sağlandı

12:51 01.07.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu kurumlarına toplu akaryakıt tedariki için başlattığı çalışma kapsamında 2 yılda 220 milyon lira tasarruf edilmesini sağladı.
DMO'nun verilerinden yapılan derlemeye göre, Genel Müdürlük, merkezi satın alma kurumu olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan akaryakıtın tedariki amacıyla 2020 yılı başından itibaren finansal aracılık hizmeti vermeye başladı.
Bu sayede, toplu alımların avantajlarından azami ölçüde yararlanılması ve yüksek düzeyde tasarruf sağlanmasının yanı sıra kamu kurumlarına kaliteli, hızlı ve standart bir hizmet verilmesi amaçlanıyor.
Uygulamayla hızlı ihale ve tedarik süreçleri ile kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesine katkı sağlanması da öngörülürken kurumların tedarik, faturalama ve ödeme süreçlerinin kolaylaşmasıyla iş yükünün azaltılması da mümkün oluyor.

100 bin aracın dahil olması amaçlanıyor

Buna göre, yapılan ilk ihale neticesinde pompa fiyatları üzerinden yüzde 11,37 olarak uygulanan indirim oranı, 30 Eylül 2021'de gerçekleştirilen ihalede 16 Aralık 2021-10 Ocak 2025 dönemi için yüzde 15,28 olarak belirlendi.
Bu hizmetten yararlanan kamu kurum ve kuruluşları Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi (KamuTOS) üzerinden akaryakıt tedarik süreçlerini, tüketim ve kayıtlı taşıt bilgilerini elektronik ortamda izleyip, yönetebiliyor. KamuTOS üzerinden akaryakıt talebini iletme, akaryakıt limit ve yetki yönetimi gibi işlemler de yapılıyor.
Sistemde 95 bin 537 taşıtın kaydı bulunurken KamuTOS'un işlem hacmi 2 milyar liraya yaklaştı. Sistem sayesinde kamuya 220 milyon lira tasarruf sağlandı.
Daha fazla kamu kurum ve kuruluşunun sisteme dahil olmasıyla kamu adına sağlanacak tasarruf da artmış olacak. DMO, sistemdeki kayıtlı taşıt sayısının 100 bini bulmasını hedefliyor.
Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu akaryakıt ürünlerinin de Genel Müdürlük aracılığıyla temininin sağlanması için çalışmalar yapılırken madeni yağa yönelik çalışmalar tamamlandı.
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