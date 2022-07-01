https://tr.sputniknews.com/20220701/diyanet-polislerin-azim-ve-heyecanlarini-pekistirmek-icin-kitap-basti-1058187167.html

Diyanet, 'Polislerin azim ve heyecanlarını pekiştirmek' için kitap bastı

Diyanet, 'Polislerin azim ve heyecanlarını pekiştirmek' için kitap bastı

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Polislerimizin azim ve heyecanlarını pekiştirmek” amacı ile “Polisler İçin Dini ve Ahlaki Bilgiler” isimli bir kitap yayımladı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T11:42+0300

2022-07-01T11:42+0300

2022-07-01T11:42+0300

türkiye

diyanet başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı

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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonca yazılan 336 sayfalık “Polisler İçin Dini ve Ahlaki Bilgiler” isimli kitapta, “Ahlak ve sosyal hayata dair bilgilere” yer verildiği bildirildi. İhalesi 15 Mart’ta gerçekleştirilen kitabın satışta olan baskısının ikinci baskı kapsamında hazırlanan kitap olduğu belirtildi.'Emniyet mensuplarımızın manevi gücünü ve motivasyonunu daha da artıracak'Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, kitabın, “Bir Müslüman’ın bilmesi gereken temel esaslar dikkate alınarak” hazırlandığını kaydeden tanıtım yazısında şu ifadelere yer verildi:“Bu eserde iman, ibadet, ahlak ve sosyal hayata dair bilgilere yer verilmiş, dinimizin temel ilke ve değerleri sade bir dil ile anlatılmaya gayret edilmiştir. Böylece yüce idealler uğrunda kutsal bir görev ifa eden güvenlik güçlerimizin İslam dinini sahih kaynaklardan en doğru şekilde öğrenmeleri hedeflenmiştir. Sahih dini bilgiyle şekillenen sağlam bir inanç, huzur ve güvenliğimiz için her türlü tehlikeyi göze alan emniyet mensuplarımızın manevi gücünü ve motivasyonunu daha da artıracaktır.”Başkanlık, “Polisler için Dini ve Ahlaki Bilgiler” kitabı için 264 bin TL öderken “Askere Temel Dini Bilgiler” kitabının basım maliyeti ise 528 bin TL oldu.Kitaplar için 18 milyon TLDiyanet, 2022’nin Ocak-Mayıs döneminde basım ihalesini gerçekleştirdiği dini kitaplar için 18 milyon TL harcadı. Maliyetleri ile öne çıkan bazı kitaplar şöyle kaydedildi:-Dini Bilgiler Soruları, Dualarımı Öğreniyorum, Hayatın Tekrarı Yok, İbadetlerimi Öğreniyorum, Sünnete Göre Yaşamak: 620 bin TL.-Hikayelerle Çocuklara 40 Ayet, Hikayelerle Çocuklara 40 Dua, Hikayelerle Çocuklara Esma-i Hüsna: 672 bin TL.-Peygamber Hikayeleri, Zehra’nın Hadis Günlüğü, Ela ile Efe Umre’ye Gidiyor: 538 bin 750 TL.-Hz. Muhammed’in Hayatı Hatemü’l Embiya: 695 bin 700 TL

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diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı