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Diyarbakır’da husumetli iki aile arasında kavga: 1'i ağır 13 yaralı
Diyarbakır’da husumetli iki aile arasında kavga: 1'i ağır 13 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı, 1'i ağır 13 kişi yaralandı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T02:01+0300
2022-07-01T02:01+0300
2022-07-01T02:01+0300
türkiye
diyarbakır
çınar
kavga
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akşam saatlerinde, meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı.Sözlü tartışma, sopalı, taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. 1'i ağır 13 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralanan 13 kişi, Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.Kırsal Beşpınar Mahallesi’ne giriş ve çıkışları kapatan jandarma ekipleri, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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diyarbakır, çınar, kavga
Diyarbakır’da husumetli iki aile arasında kavga: 1'i ağır 13 yaralı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akşam saatlerinde, meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı.
Sözlü tartışma, sopalı, taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. 1'i ağır 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralanan 13 kişi, Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
Kırsal Beşpınar Mahallesi’ne giriş ve çıkışları kapatan jandarma ekipleri, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.