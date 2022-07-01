https://tr.sputniknews.com/20220701/dogalgazda-temmuz-tarifesi-degismedi-1058176727.html
Doğalgazda temmuz tarifesi değişmedi
Doğalgazda temmuz tarifesi değişmedi
Doğalgazda temmuz ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T00:52+0300
2022-07-01T00:52+0300
2022-07-01T00:54+0300
temmuz
doğalgaz
botaş
ekonomi
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı da sabit kalarak 12 bin 500 olarak belirlendi.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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temmuz, doğalgaz, botaş
Doğalgazda temmuz tarifesi değişmedi
00:52 01.07.2022 (güncellendi: 00:54 01.07.2022) Abone ol
Doğalgazda temmuz ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.
Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı da sabit kalarak 12 bin 500 olarak belirlendi.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.