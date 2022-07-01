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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220701/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058183793.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 16.70 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL ise 17.47 TL’de yer alıyor. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T09:25+0300
2022-07-01T09:25+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
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BDDK kararı sonrası 17.38 TL'den 16.54 TL seviyesine kadar gerileyen dolar/TL kuru haftayı 16.70 TL'nin üstünde kapatmaya hazırlanıyor. Dolar, TL karşısında yüzde 1 değer kazandı.Euro ise güne yüzde 0.20 gerilemeyle 17.4635 TL'den başladı.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın haftanın son gününe 967 liradan başladı.Çeyrek altın yüzde 0.31 gerileyerek 1.606 TL seviyesine inerken, Cumhuriyet altını 6.404 liradan güne başladı. Yarım altın ise 3.214 TL'den alıcı buluyor.ONS altın yüzde 0.23 düşüşle 1.803 dolardan güne başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220630/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058128601.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:25 01.07.2022
© İHA / ERDİ DEMÜRçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© İHA / ERDİ DEMÜR
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Dolar 16.70 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL ise 17.47 TL’de yer alıyor.
BDDK kararı sonrası 17.38 TL'den 16.54 TL seviyesine kadar gerileyen dolar/TL kuru haftayı 16.70 TL'nin üstünde kapatmaya hazırlanıyor. Dolar, TL karşısında yüzde 1 değer kazandı.
Euro ise güne yüzde 0.20 gerilemeyle 17.4635 TL'den başladı.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın haftanın son gününe 967 liradan başladı.
Çeyrek altın yüzde 0.31 gerileyerek 1.606 TL seviyesine inerken, Cumhuriyet altını 6.404 liradan güne başladı. Yarım altın ise 3.214 TL'den alıcı buluyor.
ONS altın yüzde 0.23 düşüşle 1.803 dolardan güne başladı.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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