https://tr.sputniknews.com/20220701/dunya-saglik-orgutunden-maymun-cicegi-salgini-nedeniyle-avrupaya-acil-eylem-cagrisi-1058203346.html
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği salgını nedeniyle Avrupa'ya 'acil eylem' çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği salgını nedeniyle Avrupa'ya 'acil eylem' çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da maymun çiçeğinin yayılmasını önlemek için 'acil' eylem çağrısında bulunarak, vakaların son iki hafta içinde üç katına... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T16:41+0300
2022-07-01T16:41+0300
2022-07-01T17:18+0300
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
maymun çiçeği virüsü
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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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dünya sağlık örgütü (dsö), maymun çiçeği virüsü
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği salgını nedeniyle Avrupa'ya 'acil eylem' çağrısı
16:41 01.07.2022 (güncellendi: 17:18 01.07.2022) Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da maymun çiçeğinin yayılmasını önlemek için 'acil' eylem çağrısında bulunarak, vakaların son iki hafta içinde üç katına çıktığını duyurdu.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Maymun çiçeği hastalığının giderek daha fazla büyüyen bir coğrafi alanda görülmesini önleyebilmek için hükümetlere ve sivil topluma önümüzdeki hafta ve aylarda çabalarını artırma çağrısı yapıyorum. Bu hastalığın yayılmasını durdurma yarışında aşama kaydetmek istiyorsak, bunun için acil ve koordineli eylem zaruriyet taşıyor."
Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.