https://tr.sputniknews.com/20220701/dunya-saglik-orgutunden-maymun-cicegi-salgini-nedeniyle-avrupaya-acil-eylem-cagrisi-1058203346.html

Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği salgını nedeniyle Avrupa'ya 'acil eylem' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği salgını nedeniyle Avrupa'ya 'acil eylem' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da maymun çiçeğinin yayılmasını önlemek için 'acil' eylem çağrısında bulunarak, vakaların son iki hafta içinde üç katına... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T16:41+0300

2022-07-01T16:41+0300

2022-07-01T17:18+0300

dünya

dünya sağlık örgütü (dsö)

maymun çiçeği virüsü

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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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dünya sağlık örgütü (dsö), maymun çiçeği virüsü