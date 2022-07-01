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Ehliyetsiz turist, aracını durduran polisin fotoğrafını çekti, rüşvet teklif etti
Ehliyetsiz turist, aracını durduran polisin fotoğrafını çekti, rüşvet teklif etti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim’de yapılan uygulamada durdurulan otomobil sürücüsünün yabancı uyruklu turist olduğu ve ehliyeti olmadığı ortaya... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T15:15+0300
2022-07-01T15:30+0300
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turist
rüşvet
trafik polisi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Abdülhak Hamit Caddesi’nde dün saat 15.00 sıralarında uygulama yapıldı. Yapılan uygulama da sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi. Uygulama noktasından geçen otomobilden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurdu. Kontrolleri yapılan sürücünün yabancı turist olduğu ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Otomobilden indirilen sürücü ve yanında ki 3 kişi bir anda polislerin fotoğrafını ve videosunu çekmeye başladı. Bir süre sonra yabancı turistler görevlerini yapan polis ekiplerine rüşvet teklif etti.'Neden fotoğrafımı çekmiş'Fotoğraflarının çekildiğini gören polis memuru Türkçe bilen turiste, “İşlem yaptık. Aynı şekilde araç sahibine de cezai işlem uyguladık. Aracını otoparka bağlıyoruz. Bütün işlemleri bitirdik geldi. Bizim fotoğraflarımızı çekmiş. Video kaydı da aldı mı bilmiyorum? Neden fotoğrafımı çekmiş?” dedi.'Rüşvet teklif ettiler'Rüşvet teklif ettiklerini belirten polis memuru, “Rüşvet teklif ettiler. Şimdi başımıza bir şey getirmenin peşindeler. O yüzden biz videomuzu çekiyoruz şuan. Aracında ki bütün özel eşyalarını almasını en baştan söyledik. Tekrar aynı şekilde özel eşyalarını almalarını söylüyoruz. Beyefendi Arapça biliyor. Söyledi her şeyi” dedi.Yabancı turist telefonundan polis memurlarının fotoğraflarını sildi. Otomobil ise bağlanarak otoparka çekildi.
https://tr.sputniknews.com/20220601/rusvet-iddiasiyla-gozaltina-alinmisti-can-belediye-baskani-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1056868282.html
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türkiye, istanbul, turist, rüşvet, trafik polisi

Ehliyetsiz turist, aracını durduran polisin fotoğrafını çekti, rüşvet teklif etti

15:15 01.07.2022 (güncellendi: 15:30 01.07.2022)
© İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞAN - SÜMER AVCIEhliyetsiz turist, aracını durduran polisin fotoğrafını çekti, rüşvet teklif etti
Ehliyetsiz turist, aracını durduran polisin fotoğrafını çekti, rüşvet teklif etti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞAN - SÜMER AVCI
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim’de yapılan uygulamada durdurulan otomobil sürücüsünün yabancı uyruklu turist olduğu ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Araçtan inen yabancı uyruklu 4 turist, görevini yapan polis memurlarının fotoğraflarını çekti ve rüşvet teklif etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Abdülhak Hamit Caddesi’nde dün saat 15.00 sıralarında uygulama yapıldı. Yapılan uygulama da sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi. Uygulama noktasından geçen otomobilden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurdu. Kontrolleri yapılan sürücünün yabancı turist olduğu ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Otomobilden indirilen sürücü ve yanında ki 3 kişi bir anda polislerin fotoğrafını ve videosunu çekmeye başladı. Bir süre sonra yabancı turistler görevlerini yapan polis ekiplerine rüşvet teklif etti.

'Neden fotoğrafımı çekmiş'

Fotoğraflarının çekildiğini gören polis memuru Türkçe bilen turiste, “İşlem yaptık. Aynı şekilde araç sahibine de cezai işlem uyguladık. Aracını otoparka bağlıyoruz. Bütün işlemleri bitirdik geldi. Bizim fotoğraflarımızı çekmiş. Video kaydı da aldı mı bilmiyorum? Neden fotoğrafımı çekmiş?” dedi.

'Rüşvet teklif ettiler'

Rüşvet teklif ettiklerini belirten polis memuru, “Rüşvet teklif ettiler. Şimdi başımıza bir şey getirmenin peşindeler. O yüzden biz videomuzu çekiyoruz şuan. Aracında ki bütün özel eşyalarını almasını en baştan söyledik. Tekrar aynı şekilde özel eşyalarını almalarını söylüyoruz. Beyefendi Arapça biliyor. Söyledi her şeyi” dedi.

Yabancı turist telefonundan polis memurlarının fotoğraflarını sildi. Otomobil ise bağlanarak otoparka çekildi.
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