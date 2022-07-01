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Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'dan oyalama görürsek, en baştaki tavrımıza geri döneriz
Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'dan oyalama görürsek, en baştaki tavrımıza geri döneriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya üye olmamıştır, onlarınki üyelik davetidir. Şartları yerine getirirlerse, üzerimize düşeni yaparız. Oyalama... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, nato, türkiye, isveç, finlandiya

Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'dan oyalama görürsek, en baştaki tavrımıza geri döneriz

15:39 01.07.2022 (güncellendi: 16:07 01.07.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya üye olmamıştır, onlarınki üyelik davetidir. Şartları yerine getirirlerse, üzerimize düşeni yaparız. Oyalama görürsek, en baştaki tavrımıza geri döneriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
TSK gerçek anlamda milletin ordusu haline geldi.
Gençlerimizi kahraman ordumuzun saflarında yer almaya davet ediyorum.
Kahraman ordumuz personel eksikliğine rağmen yaptığı operasyonlarla dimdik ayakta olduğunu ispatlamıştır.
Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar ordusunun gerçek durumunu görememiştir.
Efes Tatbikatı'na dünyadan 39 ülke katıldı. Başarılı bir tatbikat ile dünyaya ders verdik. Türkiye küllerinden kalkan bir millet olarak her an her türlü zafere hazırdır.
Türkiye, terörle mücadelede, hakkı teslim edilmesi gereken bir ülkedir.
15 Temmuz darbe girişimi ile ordudan kaynaklı engelleme çabaları ortaya çıktı. Tasfiyeler ülkemizin önündeki mayınları temizledi.
Madrid'deki NATO zirvesinde müttefiklerimizle güvenlik meselelerini görüştük. NATO, kuruluşundan bugüne, çeşitli tartışmaların odağında yer almasına rağmen hala dünyanın en etkin güvenlik teşkilatıdır. Türkiye, verdiği katkılarla NATO içinde önemlidir. NATO bünyesinde müttefiklik ilişkisinde oluğumuzdan ülkelerin Türkiye'ye terör konusunda destek vermedikleri açıktır. Kendi güvenliğimizi sağlayacak güce sahip olduğumuz için bu eksikliği önemsemedik. NATO'ya üyelik için başvuran ülkelerin şartlarımız kabul etmeleri ilk adımdır. Onlarınki üyelik davetidir. İsveç ve Finlandiya üye olmamıştır, üyelik davetine tabii olmuştur. Şartlar yerine getirirlerse, üzerimize düşeni yaparız. Şimdi bu taahhütlerin hayata geçirildiğini görme vaktidir. Oyalama görürsek, en baştaki tavrımıza geri döneriz.
Birilerinin eteğinin altına saklanarak kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz.
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