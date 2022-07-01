Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'dan oyalama görürsek, en baştaki tavrımıza geri döneriz

Efes Tatbikatı'na dünyadan 39 ülke katıldı. Başarılı bir tatbikat ile dünyaya ders verdik. Türkiye küllerinden kalkan bir millet olarak her an her türlü zafere hazırdır.

Madrid'deki NATO zirvesinde müttefiklerimizle güvenlik meselelerini görüştük. NATO, kuruluşundan bugüne, çeşitli tartışmaların odağında yer almasına rağmen hala dünyanın en etkin güvenlik teşkilatıdır. Türkiye, verdiği katkılarla NATO içinde önemlidir. NATO bünyesinde müttefiklik ilişkisinde oluğumuzdan ülkelerin Türkiye'ye terör konusunda destek vermedikleri açıktır. Kendi güvenliğimizi sağlayacak güce sahip olduğumuz için bu eksikliği önemsemedik. NATO'ya üyelik için başvuran ülkelerin şartlarımız kabul etmeleri ilk adımdır. Onlarınki üyelik davetidir. İsveç ve Finlandiya üye olmamıştır, üyelik davetine tabii olmuştur. Şartlar yerine getirirlerse, üzerimize düşeni yaparız. Şimdi bu taahhütlerin hayata geçirildiğini görme vaktidir. Oyalama görürsek, en baştaki tavrımıza geri döneriz.