https://tr.sputniknews.com/20220701/ersin-tatarin-guney-kibrisa-yonelik-onerisine-turkiyeden-destek--1058217006.html

Ersin Tatar’ın Güney Kıbrıs'a yönelik önerisine Türkiye'den destek

Ersin Tatar’ın Güney Kıbrıs'a yönelik önerisine Türkiye'den destek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ın Güney Kıbrıs'a iş birliği yapılması önerisine destek verildiği... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T23:06+0300

2022-07-01T23:06+0300

2022-07-01T23:06+0300

dünya

kuzey kıbrıs

ersin tatar

güney kıbrıs

öneri

destek

türkiye

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’ne ilettiği iş birliği önerilerine ilişkin yapılan açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri’ne 1 Temmuz 2022 tarihinde gönderdiği mektupla ilettiği, Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliği yapılmasını öngören önerilerini kuvvetle destekliyoruz.* Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi, aynı zamanda Ada’da mevcut iki Devlet arasında işbirliği tesis edilmesini sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacaktır.”Kuzey Kıbrıs, bugün akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler'e, iki devletli çözüm temelinde Güney Kıbrıs yönetimi ile hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği önerileri içeren bir paket sunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220407/abd-disisleri-mustesarindan-ersin-tatar-aciklamasi-yanlislikla-cumhurbaskani-dedim-1055397378.html

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kuzey kıbrıs, ersin tatar, güney kıbrıs, öneri, destek, türkiye, dışişleri bakanlığı