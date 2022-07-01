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https://tr.sputniknews.com/20220701/ersin-tatarin-guney-kibrisa-yonelik-onerisine-turkiyeden-destek--1058217006.html
Ersin Tatar’ın Güney Kıbrıs'a yönelik önerisine Türkiye'den destek
Ersin Tatar’ın Güney Kıbrıs'a yönelik önerisine Türkiye'den destek
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ın Güney Kıbrıs'a iş birliği yapılması önerisine destek verildiği... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T23:06+0300
2022-07-01T23:06+0300
dünya
kuzey kıbrıs
ersin tatar
güney kıbrıs
öneri
destek
türkiye
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’ne ilettiği iş birliği önerilerine ilişkin yapılan açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri’ne 1 Temmuz 2022 tarihinde gönderdiği mektupla ilettiği, Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliği yapılmasını öngören önerilerini kuvvetle destekliyoruz.* Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi, aynı zamanda Ada’da mevcut iki Devlet arasında işbirliği tesis edilmesini sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacaktır.”Kuzey Kıbrıs, bugün akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler'e, iki devletli çözüm temelinde Güney Kıbrıs yönetimi ile hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği önerileri içeren bir paket sunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220407/abd-disisleri-mustesarindan-ersin-tatar-aciklamasi-yanlislikla-cumhurbaskani-dedim-1055397378.html
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kuzey kıbrıs, ersin tatar, güney kıbrıs, öneri, destek, türkiye, dışişleri bakanlığı

Ersin Tatar’ın Güney Kıbrıs'a yönelik önerisine Türkiye'den destek

23:06 01.07.2022
© AACumhurbaşkanı Ersin Tatar
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ın Güney Kıbrıs'a iş birliği yapılması önerisine destek verildiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’ne ilettiği iş birliği önerilerine ilişkin yapılan açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri’ne 1 Temmuz 2022 tarihinde gönderdiği mektupla ilettiği, Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliği yapılmasını öngören önerilerini kuvvetle destekliyoruz.
* Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi, aynı zamanda Ada’da mevcut iki Devlet arasında işbirliği tesis edilmesini sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacaktır.”
Kuzey Kıbrıs, bugün akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler'e, iki devletli çözüm temelinde Güney Kıbrıs yönetimi ile hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği önerileri içeren bir paket sunmuştu.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
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