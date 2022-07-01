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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/eski-nato-genel-sekreteri-rasmussen-ukrayna-danisma-grubunun-basina-getirildi-1058213112.html
Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Ukrayna danışma grubunun başına getirildi
Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Ukrayna danışma grubunun başına getirildi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen başkanlığında bir danışmanlar grubunun kurulduğunu duyurdu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-01T21:20+0300
ukrayna krizi
nato
ukrayna
anders fogh rasmussen
vladimir zelenskiy
grup
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak ile birlikte danışma grubuna başkanlık etmeyi kabul eden eski NATO Genel Sekreteri Andres Fogh Rasmussen'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.Zelenskiy, “Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'e sürece doğrudan katıldığı ve Andrey Yermak ile birlikte Ukrayna için somut güvenlik garantileri oluşturabilecek bir platforma liderlik etmeyi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Pratik deneyime sahip güçlü uzmanları bir grupta birleştirmek önemli” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220630/zelenskiy-lugansk-ve-donetski-tanimaya-karar-veren-suriyeyle-iliskileri-kesmeye-karar-verdi-1058121504.html
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nato, ukrayna, anders fogh rasmussen, vladimir zelenskiy, grup

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Ukrayna danışma grubunun başına getirildi

21:20 01.07.2022
© AP PhotoAnders Fogh Rasmussen
Anders Fogh Rasmussen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AP Photo
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen başkanlığında bir danışmanlar grubunun kurulduğunu duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak ile birlikte danışma grubuna başkanlık etmeyi kabul eden eski NATO Genel Sekreteri Andres Fogh Rasmussen'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Zelenskiy, “Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'e sürece doğrudan katıldığı ve Andrey Yermak ile birlikte Ukrayna için somut güvenlik garantileri oluşturabilecek bir platforma liderlik etmeyi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Pratik deneyime sahip güçlü uzmanları bir grupta birleştirmek önemli” ifadelerini kullandı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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