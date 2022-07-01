https://tr.sputniknews.com/20220701/eski-nato-genel-sekreteri-rasmussen-ukrayna-danisma-grubunun-basina-getirildi-1058213112.html
Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Ukrayna danışma grubunun başına getirildi
Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Ukrayna danışma grubunun başına getirildi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen başkanlığında bir danışmanlar grubunun kurulduğunu duyurdu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T21:20+0300
2022-07-01T21:20+0300
2022-07-01T21:20+0300
ukrayna krizi
nato
ukrayna
anders fogh rasmussen
vladimir zelenskiy
grup
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak ile birlikte danışma grubuna başkanlık etmeyi kabul eden eski NATO Genel Sekreteri Andres Fogh Rasmussen'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.Zelenskiy, “Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'e sürece doğrudan katıldığı ve Andrey Yermak ile birlikte Ukrayna için somut güvenlik garantileri oluşturabilecek bir platforma liderlik etmeyi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Pratik deneyime sahip güçlü uzmanları bir grupta birleştirmek önemli” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220630/zelenskiy-lugansk-ve-donetski-tanimaya-karar-veren-suriyeyle-iliskileri-kesmeye-karar-verdi-1058121504.html
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Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Ukrayna danışma grubunun başına getirildi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen başkanlığında bir danışmanlar grubunun kurulduğunu duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak ile birlikte danışma grubuna başkanlık etmeyi kabul eden eski NATO Genel Sekreteri Andres Fogh Rasmussen'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Zelenskiy, “Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'e sürece doğrudan katıldığı ve Andrey Yermak ile birlikte Ukrayna için somut güvenlik garantileri oluşturabilecek bir platforma liderlik etmeyi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Pratik deneyime sahip güçlü uzmanları bir grupta birleştirmek önemli” ifadelerini kullandı.