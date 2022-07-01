https://tr.sputniknews.com/20220701/eski-nato-genel-sekreteri-rasmussen-ukrayna-danisma-grubunun-basina-getirildi-1058213112.html

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Ukrayna danışma grubunun başına getirildi

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Ukrayna danışma grubunun başına getirildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen başkanlığında bir danışmanlar grubunun kurulduğunu duyurdu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T21:20+0300

2022-07-01T21:20+0300

2022-07-01T21:20+0300

ukrayna krizi

nato

ukrayna

anders fogh rasmussen

vladimir zelenskiy

grup

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak ile birlikte danışma grubuna başkanlık etmeyi kabul eden eski NATO Genel Sekreteri Andres Fogh Rasmussen'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.Zelenskiy, “Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'e sürece doğrudan katıldığı ve Andrey Yermak ile birlikte Ukrayna için somut güvenlik garantileri oluşturabilecek bir platforma liderlik etmeyi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Pratik deneyime sahip güçlü uzmanları bir grupta birleştirmek önemli” ifadelerini kullandı.

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