Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220701/eski-sevgilisini-kacirmak-isteyen-zanliya-esnaf-engel-oldu-1058186031.html
Eski sevgilisini kaçırmak isteyen zanlıya esnaf engel oldu
Eski sevgilisini kaçırmak isteyen zanlıya esnaf engel oldu
İstanbul Kadıköy'de eski sevgilisini kaldığı evden zorla dışarı çıkaran şüpheli, kadını taksiyle kaçırmaya çalıştı. Taksiye binmek istemeyen kadının... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T11:07+0300
2022-07-01T11:10+0300
türkiye
kadın
kadına yönelik şiddet
sevgili
kaçırma
adam kaçırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058185756_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_48aa5ebf2d5a3ca88892a50d24bae3b7.jpg
İstanbul Kadıköy'de eski sevgilisinden ayrılan Ç.G. isimli kadın, arkadaşı B.B.K. evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T. tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi.Bir süre sonra evden ayrılan M.T. salı günü sabah saatlerinde tekrar Ç.G.'nin kaldığı eve geldi. Zorla eve giren saldırgan Ç.G.’yi darp ederek dışarı çıkardı. Saldırgan, kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı. Ç.G.'nin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu.Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine engel olduktan sonra da polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele geçirildi.'Yardım çığlıkları duydum'Esnaf Ali Osman Filiz "Sabah saatlerinde dışarıdan yardım çığlıkları duydum. Genç bir kadının evinden zorla çıkartılarak, taksiye bindirilmek istenmesine şahit olduk. Diğer esnaf arkadaşlarla olaya müdahil olduk. Bende 4 kız babasıyım, kendi evladımız gibi saldırganın elinden aldık. Polisler gelerek gözaltına aldı" dedi.Esnaf Yalçın Yıldırım ise "Kadının kolundan çekilerek zorla taksiye bindirilmek istendi. Çevredeki esnaflarda kadına yardımcı oldu. Adamın birkaç kez kadını darp etmeye çalışmış. Kadını kaçırmaya çalışmış, taksici de gitmemiş. Bütün esnaf kadına yardım etti" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220630/istanbulda-kadin-cinayeti-tapu-kavgasinda-esini-bicaklayarak-oldurdu-1058144474.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058185756_13:0:750:553_1920x0_80_0_0_1e1814939fd660483e9f97b56d6b38d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın, kadına yönelik şiddet, sevgili, kaçırma, adam kaçırma

Eski sevgilisini kaçırmak isteyen zanlıya esnaf engel oldu

11:07 01.07.2022 (güncellendi: 11:10 01.07.2022)
© DHAEski sevgilisini kaçırmak istedi, esnaf engel oldu
Eski sevgilisini kaçırmak istedi, esnaf engel oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Kadıköy'de eski sevgilisini kaldığı evden zorla dışarı çıkaran şüpheli, kadını taksiyle kaçırmaya çalıştı. Taksiye binmek istemeyen kadının çığlıklılarını duyan çevredekiler yardıma koştu.
İstanbul Kadıköy'de eski sevgilisinden ayrılan Ç.G. isimli kadın, arkadaşı B.B.K. evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T. tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi.
Bir süre sonra evden ayrılan M.T. salı günü sabah saatlerinde tekrar Ç.G.'nin kaldığı eve geldi. Zorla eve giren saldırgan Ç.G.’yi darp ederek dışarı çıkardı. Saldırgan, kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı. Ç.G.'nin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu.
Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine engel olduktan sonra da polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele geçirildi.

'Yardım çığlıkları duydum'

Esnaf Ali Osman Filiz "Sabah saatlerinde dışarıdan yardım çığlıkları duydum. Genç bir kadının evinden zorla çıkartılarak, taksiye bindirilmek istenmesine şahit olduk. Diğer esnaf arkadaşlarla olaya müdahil olduk. Bende 4 kız babasıyım, kendi evladımız gibi saldırganın elinden aldık. Polisler gelerek gözaltına aldı" dedi.
Esnaf Yalçın Yıldırım ise "Kadının kolundan çekilerek zorla taksiye bindirilmek istendi. Çevredeki esnaflarda kadına yardımcı oldu. Adamın birkaç kez kadını darp etmeye çalışmış. Kadını kaçırmaya çalışmış, taksici de gitmemiş. Bütün esnaf kadına yardım etti" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da kadın cinayeti: Tapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü
Dün, 14:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала