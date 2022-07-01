https://tr.sputniknews.com/20220701/eski-sevgilisini-kacirmak-isteyen-zanliya-esnaf-engel-oldu-1058186031.html

Eski sevgilisini kaçırmak isteyen zanlıya esnaf engel oldu

Eski sevgilisini kaçırmak isteyen zanlıya esnaf engel oldu

İstanbul Kadıköy'de eski sevgilisini kaldığı evden zorla dışarı çıkaran şüpheli, kadını taksiyle kaçırmaya çalıştı. Taksiye binmek istemeyen kadının... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T11:07+0300

2022-07-01T11:07+0300

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türkiye

kadın

kadına yönelik şiddet

sevgili

kaçırma

adam kaçırma

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İstanbul Kadıköy'de eski sevgilisinden ayrılan Ç.G. isimli kadın, arkadaşı B.B.K. evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T. tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi.Bir süre sonra evden ayrılan M.T. salı günü sabah saatlerinde tekrar Ç.G.'nin kaldığı eve geldi. Zorla eve giren saldırgan Ç.G.’yi darp ederek dışarı çıkardı. Saldırgan, kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı. Ç.G.'nin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu.Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine engel olduktan sonra da polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele geçirildi.'Yardım çığlıkları duydum'Esnaf Ali Osman Filiz "Sabah saatlerinde dışarıdan yardım çığlıkları duydum. Genç bir kadının evinden zorla çıkartılarak, taksiye bindirilmek istenmesine şahit olduk. Diğer esnaf arkadaşlarla olaya müdahil olduk. Bende 4 kız babasıyım, kendi evladımız gibi saldırganın elinden aldık. Polisler gelerek gözaltına aldı" dedi.Esnaf Yalçın Yıldırım ise "Kadının kolundan çekilerek zorla taksiye bindirilmek istendi. Çevredeki esnaflarda kadına yardımcı oldu. Adamın birkaç kez kadını darp etmeye çalışmış. Kadını kaçırmaya çalışmış, taksici de gitmemiş. Bütün esnaf kadına yardım etti" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220630/istanbulda-kadin-cinayeti-tapu-kavgasinda-esini-bicaklayarak-oldurdu-1058144474.html

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kadın, kadına yönelik şiddet, sevgili, kaçırma, adam kaçırma