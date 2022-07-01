https://tr.sputniknews.com/20220701/esnafa-indirimli-kredide-ust-limit-yukseltildi-1058208499.html

Esnafa 'indirimli' kredide üst limit yükseltildi

Esnafa 'indirimli' kredide üst limit yükseltildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa 'faiz indirimli' kredilerde üst limitin 350 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T18:32+0300

2022-07-01T18:32+0300

2022-07-01T18:32+0300

ekonomi

esnaf

kredi

mehmet muş

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Esnafa yönelik kredilerde üst limit yükseltildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Muş, "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin liraya yükseltildi" bilgisini paylaştı.Kullandırılacak krediyi talep eden esnaf veya sanatkardan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi bulunmadığını beyan eden bir taahhütname alınıyor. Kredi ise yüzde 50 indirimle kullandırılıyor.

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esnaf, kredi, mehmet muş