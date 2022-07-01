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https://tr.sputniknews.com/20220701/esnafa-indirimli-kredide-ust-limit-yukseltildi-1058208499.html
Esnafa 'indirimli' kredide üst limit yükseltildi
Esnafa 'indirimli' kredide üst limit yükseltildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa 'faiz indirimli' kredilerde üst limitin 350 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T18:32+0300
2022-07-01T18:32+0300
ekonomi
esnaf
kredi
mehmet muş
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Esnafa yönelik kredilerde üst limit yükseltildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Muş, "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin liraya yükseltildi" bilgisini paylaştı.Kullandırılacak krediyi talep eden esnaf veya sanatkardan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi bulunmadığını beyan eden bir taahhütname alınıyor. Kredi ise yüzde 50 indirimle kullandırılıyor.
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esnaf, kredi, mehmet muş

Esnafa 'indirimli' kredide üst limit yükseltildi

18:32 01.07.2022
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Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa 'faiz indirimli' kredilerde üst limitin 350 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.
Esnafa yönelik kredilerde üst limit yükseltildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Muş, "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin liraya yükseltildi" bilgisini paylaştı.

Kullandırılacak krediyi talep eden esnaf veya sanatkardan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi bulunmadığını beyan eden bir taahhütname alınıyor. Kredi ise yüzde 50 indirimle kullandırılıyor.
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