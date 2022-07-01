https://tr.sputniknews.com/20220701/evden-cikmasini-isteyen-ev-sahibini-bicakladi-1058214002.html
Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı
Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kiracı, evden çıkmasını istediği ev sahibini sokak ortasında bıçakla yaraladı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T21:56+0300
2022-07-01T21:56+0300
2022-07-01T21:56+0300
türkiye
ev
ev sahibi
kiracı
sözleşme
ambulans
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Samet K., evden çıkmasını istediği kiracısı Murat O. tarafından sokak ortasında bıçakla yaralandı.DHA'nın haberine göre, dün gece meydana gelen olayda, Samet K., kira sözleşmesi biten ve 3 ay süre verdiği kirası Murat O.'dan evini boşaltmasını istedi.İkili arasında çıkan tartışma araya girenler tarafından önlendi.Dün gece işten gelen Samet K., otomobilini park edip indikten sonra yanına gelen kiracısı Murat O. ile yine tartıştı.Tartışma sırasında Murat O., yanında taşıdığı bıçakla, ev sahibini bacağından ve kolundan yaralayıp, olay yerinden kaçtı.Samet K. kanlar içinde yığılırken, ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı.O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Samet K., tedaviye alındı.
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ev, ev sahibi , kiracı, sözleşme, ambulans
Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kiracı, evden çıkmasını istediği ev sahibini sokak ortasında bıçakla yaraladı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Samet K., evden çıkmasını istediği kiracısı Murat O. tarafından sokak ortasında bıçakla yaralandı.
DHA'nın haberine göre, dün gece meydana gelen olayda, Samet K., kira sözleşmesi biten ve 3 ay süre verdiği kirası Murat O.'dan evini boşaltmasını istedi.
İkili arasında çıkan tartışma araya girenler tarafından önlendi.
Dün gece işten gelen Samet K., otomobilini park edip indikten sonra yanına gelen kiracısı Murat O. ile yine tartıştı.
Tartışma sırasında Murat O., yanında taşıdığı bıçakla, ev sahibini bacağından ve kolundan yaralayıp, olay yerinden kaçtı.
Samet K. kanlar içinde yığılırken, ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı.
O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Samet K., tedaviye alındı.