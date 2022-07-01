https://tr.sputniknews.com/20220701/fenerbahcede-ozan-tufan-ile-yollar-ayrildi-1058203026.html
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü, Ozan Tufan'ın Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T16:35+0300
2022-07-01T16:35+0300
2022-07-01T16:35+0300
spor
ozan tufan
fenerbahçe
transfer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054810565_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4619ff18ae5eb402a6a5b3006c9f61e8.jpg
Fenerbahçe, transferi için Hull City ile daha önce prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Ozan Tufan'ın İngiliz ekibine transferinin tamamlandığını duyurdu.Yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan'ın Hull City'e transferi için prensip anlaşmasına varıldığını, milli futbolcunun sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gideceğini açıklamıştı. 27 yaşındaki oyuncunun Hull City'e transferinin tamamlandığı açıklandı. Ozan Tufan, Hull City ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.Öte yandan İngiliz kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir aile, bir rüya. Hoş geldin Ozan" ifadeleri kullanıldı.İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan, İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054810565_147:0:795:486_1920x0_80_0_0_dc24b7c4ce041f678affdae1c3dce3e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ozan tufan, fenerbahçe, transfer
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile yollar ayrıldı
Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, Ozan Tufan'ın Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, transferi için Hull City ile daha önce prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Ozan Tufan'ın İngiliz ekibine transferinin tamamlandığını duyurdu.
Yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan'ın Hull City'e transferi için prensip anlaşmasına varıldığını, milli futbolcunun sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gideceğini açıklamıştı. 27 yaşındaki oyuncunun Hull City'e transferinin tamamlandığı açıklandı. Ozan Tufan, Hull City ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan İngiliz kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir aile, bir rüya. Hoş geldin Ozan" ifadeleri kullanıldı.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan, İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.