https://tr.sputniknews.com/20220701/filipinlerde-6-buyuklugunde-deprem-1058175393.html

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T00:22+0300

2022-07-01T00:22+0300

2022-07-01T00:23+0300

dünya

filipinler

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. USGS, depremin merkez üssünün Cagayan eyaletinde yer alan Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusunda yerin 35.4 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.Depremde mal ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220629/malatyada-45-buyuklugunde-deprem-1058113426.html

filipinler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

filipinler, deprem