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https://tr.sputniknews.com/20220701/filipinlerde-6-buyuklugunde-deprem-1058175393.html
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-01T00:23+0300
dünya
filipinler
deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. USGS, depremin merkez üssünün Cagayan eyaletinde yer alan Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusunda yerin 35.4 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.Depremde mal ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220629/malatyada-45-buyuklugunde-deprem-1058113426.html
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filipinler, deprem

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

00:22 01.07.2022 (güncellendi: 00:23 01.07.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© DHA
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
USGS, depremin merkez üssünün Cagayan eyaletinde yer alan Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusunda yerin 35.4 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
Depremde mal ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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