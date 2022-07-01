https://tr.sputniknews.com/20220701/francis-baconun-eseri-muzayedede-528-milyon-dolara-alici-buldu-1058181605.html

Francis Bacon'un eseri müzayedede 52.8 milyon dolara alıcı buldu

Francis Bacon'un eseri müzayedede 52.8 milyon dolara alıcı buldu

Ünlü ressam Francis Bacon'un nadir bir portresi, İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T03:23+0300

2022-07-01T03:23+0300

2022-07-01T03:23+0300

yaşam

francis bacon

resim

portre

ressam

satış

sotheby's müzayede evi

açık artırma

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Ünlü İngiliz ressam ve düşünür Francis Bacon'un arkadaşı Lucian Freud'u resmettiği 1964 yapımı 'Study for Portrait of Lucian Freud' (Lucian Freud'un Portre Çalışması) adlı eseri, İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da açık artırmaya çıkarıldı. Müzayedede rekor fiyata satılan eser, 52.8 milyon dolara alıcı buldu.Müzayede evi tarafından 42 milyon dolara aşıcı bulması beklenen portre, bir üçlemenin merkez parçası olarak biliniyor. Üçleme olan portrelerin biri Kudüs’te bir müzede, diğerinin ise özel bir koleksiyonda bulunduğu kaydedildi.Sotheby's'e göre, müzayededen önce 'Lucian Freud'un Portre Çalışması' özel bir sanat koleksiyonunda 40 yıl boyunca halktan gizlenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211027/ingilteredeki-muzayedede-hurrem-sultan-portresi-126-bin-pounda-alici-buldu-1050240779.html

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