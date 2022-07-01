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Francis Bacon'un eseri müzayedede 52.8 milyon dolara alıcı buldu
Francis Bacon'un eseri müzayedede 52.8 milyon dolara alıcı buldu
Ünlü ressam Francis Bacon'un nadir bir portresi, İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T03:23+0300
2022-07-01T03:23+0300
yaşam
francis bacon
resim
portre
ressam
satış
sotheby's müzayede evi
açık artırma
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Ünlü İngiliz ressam ve düşünür Francis Bacon'un arkadaşı Lucian Freud'u resmettiği 1964 yapımı 'Study for Portrait of Lucian Freud' (Lucian Freud'un Portre Çalışması) adlı eseri, İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da açık artırmaya çıkarıldı. Müzayedede rekor fiyata satılan eser, 52.8 milyon dolara alıcı buldu.Müzayede evi tarafından 42 milyon dolara aşıcı bulması beklenen portre, bir üçlemenin merkez parçası olarak biliniyor. Üçleme olan portrelerin biri Kudüs’te bir müzede, diğerinin ise özel bir koleksiyonda bulunduğu kaydedildi.Sotheby's'e göre, müzayededen önce 'Lucian Freud'un Portre Çalışması' özel bir sanat koleksiyonunda 40 yıl boyunca halktan gizlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211027/ingilteredeki-muzayedede-hurrem-sultan-portresi-126-bin-pounda-alici-buldu-1050240779.html
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francis bacon, resim, portre, ressam, satış, sotheby's müzayede evi, açık artırma

Francis Bacon'un eseri müzayedede 52.8 milyon dolara alıcı buldu

03:23 01.07.2022
© Fotoğraf : Sotheby's Study for Portrait of Lucian Freud (Lucian Freud'un Portre Çalışması)
Study for Portrait of Lucian Freud (Lucian Freud'un Portre Çalışması) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© Fotoğraf : Sotheby's
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Ünlü ressam Francis Bacon'un nadir bir portresi, İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da çıkarıldığı açık artırmada 52.8 milyon dolara alıcı buldu.
Ünlü İngiliz ressam ve düşünür Francis Bacon'un arkadaşı Lucian Freud'u resmettiği 1964 yapımı 'Study for Portrait of Lucian Freud' (Lucian Freud'un Portre Çalışması) adlı eseri, İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da açık artırmaya çıkarıldı.
Müzayedede rekor fiyata satılan eser, 52.8 milyon dolara alıcı buldu.
Müzayede evi tarafından 42 milyon dolara aşıcı bulması beklenen portre, bir üçlemenin merkez parçası olarak biliniyor.
Üçleme olan portrelerin biri Kudüs’te bir müzede, diğerinin ise özel bir koleksiyonda bulunduğu kaydedildi.
Sotheby's'e göre, müzayededen önce 'Lucian Freud'un Portre Çalışması' özel bir sanat koleksiyonunda 40 yıl boyunca halktan gizlenmişti.
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Hürrem Sultan Portresi, İngiltere'de 126 bin pounda alıcı buldu
27 Ekim 2021, 19:14
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