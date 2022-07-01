Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220701/gaziantep-valiligi-duyurdu-ormanlik-alanda-piknik-yapmak-yasaklandi-1058181142.html
Gaziantep Valiliği duyurdu: Ormanlık alanda piknik yapmak yasaklandı
Gaziantep Valiliği duyurdu: Ormanlık alanda piknik yapmak yasaklandı
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bazı ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığı belirterek, yangınlara karşı... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T02:49+0300
2022-07-01T02:50+0300
türkiye
gaziantep
gaziantep valiliği
orman
davut gül
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048118767_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_4394eef66093b92ff2947ef600081410.jpg
Gaziantep'te bazı ormanlık alanlarda piknik yasaklandı.Vali Davut Gül, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, bazı ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığını duyurdu.Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Kamu kurum yöneticileri ile de Orman Yangınlarını Önleme ve Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya gelen Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de toplantıda kurum yetkililerini yangınlara kaşı gerekli tüm tedbirlerin kısa sürede tamamlanmasını istediği belirtildi.
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048118767_192:0:1808:1212_1920x0_80_0_0_ed80e0ed30d7ee42f3c14f94fa58990d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gaziantep, gaziantep valiliği, orman, davut gül

Gaziantep Valiliği duyurdu: Ormanlık alanda piknik yapmak yasaklandı

02:49 01.07.2022 (güncellendi: 02:50 01.07.2022)
© DHAGaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bazı ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığı belirterek, yangınlara karşı uyarıda bulundu.
Gaziantep'te bazı ormanlık alanlarda piknik yasaklandı.
Vali Davut Gül, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, bazı ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığını duyurdu.
Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Orman yangınları açısından kritik aylar başladı. Ormanlara kontrolsüz giriş çıkışlar yüksek risk oluşturuyor. 1 Ekim tarihine kadar, düzenli piknik alanlarının dışındaki orman alanlarına girmek, piknik yapmak yasaklanmıştır."

Kamu kurum yöneticileri ile de Orman Yangınlarını Önleme ve Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya gelen Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de toplantıda kurum yetkililerini yangınlara kaşı gerekli tüm tedbirlerin kısa sürede tamamlanmasını istediği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала