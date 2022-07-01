https://tr.sputniknews.com/20220701/gaziantep-valiligi-duyurdu-ormanlik-alanda-piknik-yapmak-yasaklandi-1058181142.html

Gaziantep Valiliği duyurdu: Ormanlık alanda piknik yapmak yasaklandı

Gaziantep Valiliği duyurdu: Ormanlık alanda piknik yapmak yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bazı ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığı belirterek, yangınlara karşı... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T02:49+0300

2022-07-01T02:49+0300

2022-07-01T02:50+0300

türkiye

gaziantep

gaziantep valiliği

orman

davut gül

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Gaziantep'te bazı ormanlık alanlarda piknik yasaklandı.Vali Davut Gül, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, bazı ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığını duyurdu.Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Kamu kurum yöneticileri ile de Orman Yangınlarını Önleme ve Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya gelen Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de toplantıda kurum yetkililerini yangınlara kaşı gerekli tüm tedbirlerin kısa sürede tamamlanmasını istediği belirtildi.

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gaziantep, gaziantep valiliği, orman, davut gül