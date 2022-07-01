https://tr.sputniknews.com/20220701/gaziantep-valiligi-duyurdu-ormanlik-alanda-piknik-yapmak-yasaklandi-1058181142.html
Gaziantep Valiliği duyurdu: Ormanlık alanda piknik yapmak yasaklandı
Gaziantep Valiliği duyurdu: Ormanlık alanda piknik yapmak yasaklandı
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bazı ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığı belirterek, yangınlara karşı... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T02:49+0300
2022-07-01T02:49+0300
2022-07-01T02:50+0300
türkiye
gaziantep
gaziantep valiliği
orman
davut gül
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Gaziantep'te bazı ormanlık alanlarda piknik yasaklandı.Vali Davut Gül, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, bazı ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığını duyurdu.Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Kamu kurum yöneticileri ile de Orman Yangınlarını Önleme ve Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya gelen Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de toplantıda kurum yetkililerini yangınlara kaşı gerekli tüm tedbirlerin kısa sürede tamamlanmasını istediği belirtildi.
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Gaziantep Valiliği duyurdu: Ormanlık alanda piknik yapmak yasaklandı
02:49 01.07.2022 (güncellendi: 02:50 01.07.2022) Abone ol
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bazı ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığı belirterek, yangınlara karşı uyarıda bulundu.
Gaziantep'te bazı ormanlık alanlarda piknik yasaklandı.
Vali Davut Gül, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, bazı ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığını duyurdu.
Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Orman yangınları açısından kritik aylar başladı. Ormanlara kontrolsüz giriş çıkışlar yüksek risk oluşturuyor. 1 Ekim tarihine kadar, düzenli piknik alanlarının dışındaki orman alanlarına girmek, piknik yapmak yasaklanmıştır."
Kamu kurum yöneticileri ile de Orman Yangınlarını Önleme ve Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya gelen Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de toplantıda kurum yetkililerini yangınlara kaşı gerekli tüm tedbirlerin kısa sürede tamamlanmasını istediği belirtildi.