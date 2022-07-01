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Hakkari Valiliği: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker ve 2 korucu şehit oldu
Hakkari Valiliği: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker ve 2 korucu şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu Kemal Alim ve Hüseyin Sarı saldırı sonucu; Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T20:40+0300
2022-07-01T20:40+0300
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pençe kilit operasyonu
bölge
korucular
korucu
asker
ölü
pkk
şehit
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Hakkari Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" dendi.Açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220628/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-yapilan-taciz-atisi-sonucu-bir-asker-sehit-olmustur-1058055630.html
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pençe kilit operasyonu, bölge, korucular, korucu, asker, ölü, pkk, şehit

Hakkari Valiliği: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker ve 2 korucu şehit oldu

20:40 01.07.2022
© AA / ArşivTürk asker
Türk asker - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA / Arşiv
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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu Kemal Alim ve Hüseyin Sarı saldırı sonucu; Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ise arazide kayarak düşmesiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.
Hakkari Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" dendi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.
MSB, Milli Savunma Bakanlığı, asker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
TÜRKİYE
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu bir asker şehit olmuştur
28 Haziran , 18:00
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