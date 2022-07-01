https://tr.sputniknews.com/20220701/hakkari-valiligi-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-1-asker-ve-2-korucu-sehit-oldu-1058212074.html
Hakkari Valiliği: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker ve 2 korucu şehit oldu
Hakkari Valiliği: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker ve 2 korucu şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu Kemal Alim ve Hüseyin Sarı saldırı sonucu; Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T20:40+0300
2022-07-01T20:40+0300
2022-07-01T20:40+0300
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pençe kilit operasyonu
bölge
korucular
korucu
asker
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pkk
şehit
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Hakkari Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" dendi.Açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220628/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-yapilan-taciz-atisi-sonucu-bir-asker-sehit-olmustur-1058055630.html
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Hakkari Valiliği: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker ve 2 korucu şehit oldu
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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu Kemal Alim ve Hüseyin Sarı saldırı sonucu; Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ise arazide kayarak düşmesiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.
Hakkari Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" dendi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.