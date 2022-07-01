https://tr.sputniknews.com/20220701/hbo-max-turkiye-faaliyetlerini-durdurdu-1058188024.html
HBO Max Türkiye faaliyetlerini durdurdu
HBO Max Türkiye faaliyetlerini durdurdu
Türkiye pazarına girmesi merakla beklenen dijital platform HBO Max, Türkiye faaliyetlerini durdurdu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T12:07+0300
2022-07-01T12:07+0300
2022-07-01T12:10+0300
hbo max
türkiye
yaşam
durdurma
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Bu yıl içinde Türkiye’de faaliyete geçmesi beklenen HBO Max’in faaliyetleri askıya aldı.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye İçerik İcra Direktörlüğünü Mia Edde’nin, başyapımcılık görevini de Nermin Eroğlu’nun yaptığı platform Türkiye ve birkaç ülkede yapmayı planladıkları faaliyetleri durdurdu.HBO Max, geçen haftalarda OJO Pictures'tan 'Kör Noktası' isimli diziyi satın almıştı. Ancak Nejat İşler ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde yer alacağı proje için erteleme kararı alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/hbo-maxin-turkiye-genel-muduru-zavaroglu-oldu-1052675645.html
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hbo max, türkiye, durdurma
HBO Max Türkiye faaliyetlerini durdurdu
12:07 01.07.2022 (güncellendi: 12:10 01.07.2022) Abone ol
Türkiye pazarına girmesi merakla beklenen dijital platform HBO Max, Türkiye faaliyetlerini durdurdu.
Bu yıl içinde Türkiye’de faaliyete geçmesi beklenen HBO Max’in faaliyetleri askıya aldı.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye İçerik İcra Direktörlüğünü Mia Edde’nin, başyapımcılık görevini de Nermin Eroğlu’nun yaptığı platform Türkiye ve birkaç ülkede yapmayı planladıkları faaliyetleri durdurdu.
HBO Max, geçen haftalarda OJO Pictures'tan 'Kör Noktası' isimli diziyi satın almıştı. Ancak Nejat İşler ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde yer alacağı proje için erteleme kararı alınmıştı.