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HBO Max Türkiye faaliyetlerini durdurdu
HBO Max Türkiye faaliyetlerini durdurdu
Türkiye pazarına girmesi merakla beklenen dijital platform HBO Max, Türkiye faaliyetlerini durdurdu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
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Bu yıl içinde Türkiye’de faaliyete geçmesi beklenen HBO Max’in faaliyetleri askıya aldı.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye İçerik İcra Direktörlüğünü Mia Edde’nin, başyapımcılık görevini de Nermin Eroğlu’nun yaptığı platform Türkiye ve birkaç ülkede yapmayı planladıkları faaliyetleri durdurdu.HBO Max, geçen haftalarda OJO Pictures'tan 'Kör Noktası' isimli diziyi satın almıştı. Ancak Nejat İşler ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde yer alacağı proje için erteleme kararı alınmıştı.
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hbo max, türkiye, durdurma

HBO Max Türkiye faaliyetlerini durdurdu

12:07 01.07.2022 (güncellendi: 12:10 01.07.2022)
© AFP 2022 HBO Max, Tony Goncalves
 HBO Max, Tony Goncalves - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022
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Türkiye pazarına girmesi merakla beklenen dijital platform HBO Max, Türkiye faaliyetlerini durdurdu.
Bu yıl içinde Türkiye’de faaliyete geçmesi beklenen HBO Max’in faaliyetleri askıya aldı.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye İçerik İcra Direktörlüğünü Mia Edde’nin, başyapımcılık görevini de Nermin Eroğlu’nun yaptığı platform Türkiye ve birkaç ülkede yapmayı planladıkları faaliyetleri durdurdu.
HBO Max, geçen haftalarda OJO Pictures'tan 'Kör Noktası' isimli diziyi satın almıştı. Ancak Nejat İşler ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde yer alacağı proje için erteleme kararı alınmıştı.
HBO Max, Tony Goncalves - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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