https://tr.sputniknews.com/20220701/hbo-max-turkiye-faaliyetlerini-durdurdu-1058188024.html

HBO Max Türkiye faaliyetlerini durdurdu

HBO Max Türkiye faaliyetlerini durdurdu

Türkiye pazarına girmesi merakla beklenen dijital platform HBO Max, Türkiye faaliyetlerini durdurdu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T12:07+0300

2022-07-01T12:07+0300

2022-07-01T12:10+0300

hbo max

türkiye

yaşam

durdurma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049539626_0:203:2000:1328_1920x0_80_0_0_a1b3f5e1a5a2dfa06d51acc8f722df6e.jpg

Bu yıl içinde Türkiye’de faaliyete geçmesi beklenen HBO Max’in faaliyetleri askıya aldı.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye İçerik İcra Direktörlüğünü Mia Edde’nin, başyapımcılık görevini de Nermin Eroğlu’nun yaptığı platform Türkiye ve birkaç ülkede yapmayı planladıkları faaliyetleri durdurdu.HBO Max, geçen haftalarda OJO Pictures'tan 'Kör Noktası' isimli diziyi satın almıştı. Ancak Nejat İşler ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde yer alacağı proje için erteleme kararı alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220112/hbo-maxin-turkiye-genel-muduru-zavaroglu-oldu-1052675645.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hbo max, türkiye, durdurma