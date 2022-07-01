https://tr.sputniknews.com/20220701/ibb-halk-market-online-satisa-basladi-1058209447.html

İBB Halk Market online satışa başladı

İBB Halk Market online satışa başladı

İBB, üretici ve kadın kooperatiflerini desteklemek için İBB Halk Market projesini hayata geçirdi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T18:55+0300

2022-07-01T18:55+0300

2022-07-01T18:57+0300

istanbul büyükşehir belediyesi

türkiye

market

online

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üretici ve kadın kooperatiflerini desteklemek için İBB Halk Market projesini hayata geçirdi. 22 farklı şehirden 600’den fazla ürün İBB Halk Market online alışveriş sitesi halkmarket.istanbul adresinde satışa sunulacak.İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Halk Market online alışveriş projesine ilişkin olarak, "Üretici ve kadın kooperatiflerimizin yanında olacak bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. İştirak şirketimiz İSYÖN AŞ yönetimiyle, 22 farklı şehirden 600’den fazla ürünü yakında İBB Halk Market e-ticaret sitesinde satışa sunacağız" dedi.

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istanbul büyükşehir belediyesi, market, online