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İBB Halk Market online satışa başladı
İBB Halk Market online satışa başladı
İBB, üretici ve kadın kooperatiflerini desteklemek için İBB Halk Market projesini hayata geçirdi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T18:55+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üretici ve kadın kooperatiflerini desteklemek için İBB Halk Market projesini hayata geçirdi. 22 farklı şehirden 600’den fazla ürün İBB Halk Market online alışveriş sitesi halkmarket.istanbul adresinde satışa sunulacak.İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Halk Market online alışveriş projesine ilişkin olarak, "Üretici ve kadın kooperatiflerimizin yanında olacak bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. İştirak şirketimiz İSYÖN AŞ yönetimiyle, 22 farklı şehirden 600’den fazla ürünü yakında İBB Halk Market e-ticaret sitesinde satışa sunacağız" dedi.
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istanbul büyükşehir belediyesi, market, online

İBB Halk Market online satışa başladı

18:55 01.07.2022 (güncellendi: 18:57 01.07.2022)
© İBBİstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Market
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Market - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© İBB
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İBB, üretici ve kadın kooperatiflerini desteklemek için İBB Halk Market projesini hayata geçirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üretici ve kadın kooperatiflerini desteklemek için İBB Halk Market projesini hayata geçirdi. 22 farklı şehirden 600’den fazla ürün İBB Halk Market online alışveriş sitesi halkmarket.istanbul adresinde satışa sunulacak.
İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Halk Market online alışveriş projesine ilişkin olarak, "Üretici ve kadın kooperatiflerimizin yanında olacak bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. İştirak şirketimiz İSYÖN AŞ yönetimiyle, 22 farklı şehirden 600’den fazla ürünü yakında İBB Halk Market e-ticaret sitesinde satışa sunacağız" dedi.
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