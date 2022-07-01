https://tr.sputniknews.com/20220701/icisleri-bakanligi-yabanci-yogunlugundan-dolayi-1169-mahalle-yabanci-ikametine-kapatildi-1058187044.html
İçişleri Bakanlığı: Yabancı yoğunluğundan dolayı 1169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı
İçişleri Bakanlığı: Yabancı yoğunluğundan dolayı 1169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak 1 Temmuz itibarıyla 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısının bin... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T11:37+0300
2022-07-01T11:37+0300
2022-07-01T11:42+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
göç idaresi
il göç idaresi müdürlüğü
içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü
yabancı
ikamet
ikamet kaydı
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Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak 1 Temmuz itibarıyla 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısının artırıldığını duyurdu.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220618/goc-idaresi-baskanligindan-tabela-denetimi-aciklamasi-1057595522.html
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içişleri bakanlığı, göç idaresi, il göç idaresi müdürlüğü, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü, yabancı, ikamet, ikamet kaydı
İçişleri Bakanlığı: Yabancı yoğunluğundan dolayı 1169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı
11:37 01.07.2022 (güncellendi: 11:42 01.07.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak 1 Temmuz itibarıyla 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısının bin 169'a çıkarıldığını duyurdu.
Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak 1 Temmuz itibarıyla 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısının artırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısı 1169’a çıkarılmış olup kapalı mahalleler ekte yer almaktadır."