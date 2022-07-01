https://tr.sputniknews.com/20220701/istanbulda-enflasyon-yuzde-942ye-yukseldi-1058187985.html
İstanbul'da enflasyon yüzde 94.2'ye yükseldi
İstanbul'da enflasyon yüzde 94.2'ye yükseldi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayına ilişkin İstanbul enflasyonunu açıkladı. Buna göre İstanbul'da enflasyon aylık bazda yüzde 4.03 artarken, yıllık... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T12:06+0300
2022-07-01T12:06+0300
2022-07-01T12:38+0300
ekonomi
enflasyon
istanbul ticaret odası (ito)
asgari ücret
gıda
zam
fatura
haberleşme
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayına ilişkin İstanbul enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da enflasyon aylık bazda yüzde 4.03 artarken, yıllık bazda yüzde 94.2'ye çıkarak 24 yılın zirvesine yükseldi.İstanbul'da haziran ayında toptan fiyatlar ise aylık bazda yüzde 8.17 artarken, yıllık artış yüzde 87.97 olarak gerçekleşti.En büyük artış ulaştırma ve haberleşmedeİTO verilerine göre Haziran 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5.16, Konut Harcamalarında yüzde 5.06, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4.55, Gıda Harcamalarında yüzde 3.79, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3.72, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3.57, Giyim harcamalarında yüzde 2.12 ve Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0.52 oranında arttı.Toptan fiyatlarda en büyük artış yüzde 15.1'le enerjideHaziran 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 15,11, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 10,34, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 8,06, Mensucat Grubunda yüzde 6,75, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 5,33, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,52 artış, Madenler Grubunda yüzde -1,00, azalış görülmüştür."
https://tr.sputniknews.com/20220629/turk-is-genel-baskani-atalay-asgari-ucrete-enflasyon-oraninda-artis-istedi-1058105011.html
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enflasyon, istanbul ticaret odası (ito), asgari ücret, gıda, zam, fatura, haberleşme
İstanbul'da enflasyon yüzde 94.2'ye yükseldi
12:06 01.07.2022 (güncellendi: 12:38 01.07.2022) Abone ol
İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayına ilişkin İstanbul enflasyonunu açıkladı. Buna göre İstanbul'da enflasyon aylık bazda yüzde 4.03 artarken, yıllık bazda ise yüzde 94.2'ye çıkarak 24 yılın zirvesine yükseldi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayına ilişkin İstanbul enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da enflasyon aylık bazda yüzde 4.03 artarken, yıllık bazda yüzde 94.2'ye çıkarak 24 yılın zirvesine yükseldi.
İstanbul'da haziran ayında toptan fiyatlar ise aylık bazda yüzde 8.17 artarken, yıllık artış yüzde 87.97 olarak gerçekleşti.
En büyük artış ulaştırma ve haberleşmede
İTO verilerine göre Haziran 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5.16, Konut Harcamalarında yüzde 5.06, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4.55, Gıda Harcamalarında yüzde 3.79, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3.72, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3.57, Giyim harcamalarında yüzde 2.12 ve Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0.52 oranında arttı.
Toptan fiyatlarda en büyük artış yüzde 15.1'le enerjide
Haziran 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 15,11, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 10,34, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 8,06, Mensucat Grubunda yüzde 6,75, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 5,33, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,52 artış, Madenler Grubunda yüzde -1,00, azalış görülmüştür."