İstanbul'da kokoreççide patlama sonrası yangın
02:29 01.07.2022 (güncellendi: 02:32 01.07.2022)
© İHA / EMRE SERTDEMİR- Sultanbeyli’de restoranında patlama, patlayan restoran alev alev yandı
© İHA / EMRE SERTDEMİR
İstanbul Sultanbeyli'de bir kokoreççide mutfak tüpünün patlamasıyla yangın çıktı. Patlamanın yaşandığı restoran alev alev yanarken, yan tarafta bulunan otomobil galerisinde 3 araç hasar aldı.
Sultanbeyli’de kokoreççi restoranında çıkan yangında patlama meydana geldi.
İHA'nın haberine gmre Bosna Bulvarı üzerinde bulunan kokoreççi restoranında gaz kaçağı sebebiyle yangın çıktı. Yangında gaz kaçağı olan, yemek yapımında kullanılan bir tüp şiddetli şekilde patladı.
İHA'nın haberine gmre Bosna Bulvarı üzerinde bulunan kokoreççi restoranında gaz kaçağı sebebiyle yangın çıktı. Yangında gaz kaçağı olan, yemek yapımında kullanılan bir tüp şiddetli şekilde patladı.
Patlamanın etkisiyle kokoreççi restoranına ait duvar yıkıldı. Yan tarafta bulunan otomobil galerisinde 3 araç hasar gördü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yanan restoranı kısa sürede söndürdü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yanan restoranı kısa sürede söndürdü.
Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
© İHA / EMRE SERTDEMİR- Sultanbeyli’de restoranında patlama, patlayan restoran alev alev yandı
- Sultanbeyli’de restoranında patlama, patlayan restoran alev alev yandı
© İHA / EMRE SERTDEMİR