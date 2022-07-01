https://tr.sputniknews.com/20220701/istanbulda-kokoreccide-patlama-sonrasi-yangin-1058181028.html

İstanbul'da kokoreççide patlama sonrası yangın

İstanbul'da kokoreççide patlama sonrası yangın

İstanbul Sultanbeyli'de bir kokoreççide mutfak tüpünün patlamasıyla yangın çıktı. Patlamanın yaşandığı restoran alev alev yanarken, yan tarafta bulunan... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T02:29+0300

2022-07-01T02:29+0300

2022-07-01T02:32+0300

türkiye

istanbul

patlama

yangın

kokoreç

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Sultanbeyli’de kokoreççi restoranında çıkan yangında patlama meydana geldi.İHA'nın haberine gmre Bosna Bulvarı üzerinde bulunan kokoreççi restoranında gaz kaçağı sebebiyle yangın çıktı. Yangında gaz kaçağı olan, yemek yapımında kullanılan bir tüp şiddetli şekilde patladı. Patlamanın etkisiyle kokoreççi restoranına ait duvar yıkıldı. Yan tarafta bulunan otomobil galerisinde 3 araç hasar gördü.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yanan restoranı kısa sürede söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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istanbul, patlama, yangın, kokoreç