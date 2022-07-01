https://tr.sputniknews.com/20220701/istanbulda-simide-zam-5-lira-oldu-1058198256.html

İstanbul'da simide zam: 5 lira oldu

İstanbul'da simide zam: 5 lira oldu

İstanbul'da simidin fiyatına zam geldi. Simidin yeni fiyatı 5 lira oldu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T14:57+0300

2022-07-01T14:57+0300

2022-07-01T14:58+0300

ekonomi

simit

zam

istanbul

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İstanbul’da simit bugünden itibaren zamlı satılacak.Vatan gazetesinde alan habere göre İstanbul'da 4 liradan satılan 100 gramlık simit, çatal, açma ve kek bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.Fiyat tarifesi İstanbul UN-İŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği imzasıyla tüm simitçi esnafına gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220701/izmirde-ekmek-4-tl-oldu-bu-bile-bizi-kurtarmiyor-1058196269.html

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simit, zam, istanbul