https://tr.sputniknews.com/20220701/istanbulda-simide-zam-5-lira-oldu-1058198256.html
İstanbul'da simide zam: 5 lira oldu
İstanbul'da simide zam: 5 lira oldu
İstanbul'da simidin fiyatına zam geldi. Simidin yeni fiyatı 5 lira oldu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T14:57+0300
2022-07-01T14:57+0300
2022-07-01T14:58+0300
ekonomi
simit
zam
istanbul
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İstanbul’da simit bugünden itibaren zamlı satılacak.Vatan gazetesinde alan habere göre İstanbul'da 4 liradan satılan 100 gramlık simit, çatal, açma ve kek bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.Fiyat tarifesi İstanbul UN-İŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği imzasıyla tüm simitçi esnafına gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220701/izmirde-ekmek-4-tl-oldu-bu-bile-bizi-kurtarmiyor-1058196269.html
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simit, zam, istanbul
İstanbul'da simide zam: 5 lira oldu
14:57 01.07.2022 (güncellendi: 14:58 01.07.2022) Abone ol
İstanbul'da simidin fiyatına zam geldi. Simidin yeni fiyatı 5 lira oldu.
İstanbul’da simit bugünden itibaren zamlı satılacak.
Vatan gazetesinde alan habere
göre İstanbul'da 4 liradan satılan 100 gramlık simit
, çatal
, açma
ve kek
bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.
Fiyat tarifesi İstanbul UN-İŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği imzasıyla tüm simitçi esnafına gönderildi.